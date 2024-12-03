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≡ Пункт пропуска «Кайрак» не готов работать с использованием электронной очереди
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50641
Пункт пропуска «Кайрак» не готов работать с использованием электронной очереди
Отправлено: 03.12.24 - 19:30
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Ее намеревались ввести в действие 27 ноября. Однако сегодня, 3 декабря, стало известно, что начало работы сервиса «CarGoRuqsat» на «Кайраке» откладывается. На неопределенное время.
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Z
§ ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
179
Re: Пункт пропуска «Кайрак» не готов работать с использованием...
Отправлено: 03.12.24 - 19:30
#1
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Будущее — за электронной.. Не смешите народ! Уже первокласник знает что с нашим ИНТЕРНЕТОМ будущего в нашей стране НЕТ! И быть не может! Умудрится так отстать это сравнимо с диверсией , такое впечатление что всё заранее спланировано и осуществлено. А ещё более страшно что все кто забрался на самый верх власти просто вообще не понимает всю сложность и опасность произошедшего! Ибо я так считаю просто нет людей всё это понимать, цель одна хапать, угождать выстоящему начальству. Господа сук вы уже допиливаете, парашютов у вас нет, будете вы лететь... жаль что нивынное население в средневековье из вас опускается...Нужен Сталин и Берия! Их реальные заслуги для страны в открытом доступе, так что если кто против добро пожаловать в интернет! Сьели? Вот потому и тотальная безграмотность, и тикточность! На просмотр ютуба хороший инет и мозг нужен! А нас опускают на просмотр коротких отупляющих роликов, у населения память как у рыбы... :-P :-P :-P
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15770
Re: Пункт пропуска «Кайрак» не готов работать с использованием...
Отправлено: 03.12.24 - 20:26
#2
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А зачем он нужен на кайраке. У нас с РФ упрощеный проход. Ненадо оформлять транзитных деклораций. Паспорт прошёл и алга. И правильно пишут, а где накопитель или хаб? Где ожидать своё время? На обочине? Ну и тогда чем отличается от живой очереди?

На счёт Китай-Казахстан. Спросите у беларусских перевозчиков, у них самый мощный автопарк, они гоняют по всему миру. И спросите про нашу Китайскую границу. У них нервный тик произойдёт. То что происходит там, это полное дно.
И прежде чем что то внедрять, вы хотябы посмотрите опыт других стран и узнайте что такое Государственная граница и что такое электронная очередь.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15770
Re: Пункт пропуска «Кайрак» не готов работать с использованием...
Отправлено: 03.12.24 - 20:30
#3
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В продолжении Китай - КЗ. К китаю ноль вопросов. Идиально все!!!
Ну наши это.. Бардак огромный, огромный. Позорище. Китайцы смотрят на это и сами в шоке.
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