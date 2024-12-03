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Будущее — за электронной.. Не смешите народ! Уже первокласник знает что с нашим ИНТЕРНЕТОМ будущего в нашей стране НЕТ! И быть не может! Умудрится так отстать это сравнимо с диверсией , такое впечатление что всё заранее спланировано и осуществлено. А ещё более страшно что все кто забрался на самый верх власти просто вообще не понимает всю сложность и опасность произошедшего! Ибо я так считаю просто нет людей всё это понимать, цель одна хапать, угождать выстоящему начальству. Господа сук вы уже допиливаете, парашютов у вас нет, будете вы лететь... жаль что нивынное население в средневековье из вас опускается...Нужен Сталин и Берия! Их реальные заслуги для страны в открытом доступе, так что если кто против добро пожаловать в интернет! Сьели? Вот потому и тотальная безграмотность, и тикточность! На просмотр ютуба хороший инет и мозг нужен! А нас опускают на просмотр коротких отупляющих роликов, у населения память как у рыбы...