Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
В Костанае на митинге против поправок в Закон «Об...
В Костанае на митинге против поправок в Закон «Об...
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50641
В Костанае на митинге против поправок в Закон «Об...
Отправлено: 27.11.24 - 20:13
В Костанае на митинге против поправок в Закон «Об ответственном обращении с животными» предложили провести опрос населения о том, что делать с бродячими животными. Как бы поступили вы?
Результаты опроса
Результаты опроса
Re: В Костанае на митинге против поправок в Закон «Об...
Отправлено: 27.11.24 - 20:13
По сути, второй, третий и четвёртый пункты - пункты одной программы ОСВВ – отлова, стерилизации, вакцинации и выпуска животного.
Сейчас этим занимаются исключительно волонтёры за свой счёт и за счёт пожертвований.
Государство абсолютно самоустранилось от исполнения Закона "Об ответственном обращении с животными".
"Депутаты", почему-то, решили, что если они этот закон приняли, то он сам собой работать будет. А так не бывает. Потому они решили его "исправить".
Сейчас этим занимаются исключительно волонтёры за свой счёт и за счёт пожертвований.
Государство абсолютно самоустранилось от исполнения Закона "Об ответственном обращении с животными".
"Депутаты", почему-то, решили, что если они этот закон приняли, то он сам собой работать будет. А так не бывает. Потому они решили его "исправить".
В Костанае на митинге против поправок в Закон «Об...
Отправлено: 28.11.24 - 21:06
Живодёрам, мечтающим об отстрелах, хотелось бы напомнить, что отстрел у нас практиковался десятки лет.
Бродячих животных становится больше. Потому что и особей, приобретающих щенков и котят своим отпрыскам для "поиграться", становится больше. Наиграются и выбрасывают. Часто - вместе с приплодом.
Вот кого надо отстреливать. До им подобным быстрей дойдёт, чем до бездомных животин.
[Исправлено: Skeptic, 29.11.2024 - 12:19]
Бродячих животных становится больше. Потому что и особей, приобретающих щенков и котят своим отпрыскам для "поиграться", становится больше. Наиграются и выбрасывают. Часто - вместе с приплодом.
Вот кого надо отстреливать. До им подобным быстрей дойдёт, чем до бездомных животин.
[Исправлено: Skeptic, 29.11.2024 - 12:19]
Re: В Костанае на митинге против поправок в Закон «Об...
Отправлено: 29.11.24 - 13:20
Цитата:
Skeptic:Вот когда практиковался, тогда такого безобразия не было. Мыслимое ли дело - в городах не то что детей, взрослых насмерть загрызают чипированные, вакцинированные лютые звери !!! Покойникам в гроб что ли справку о"благонадёжности " загрызшей его собаки класть ? Жеглов говорил : Вор должен сидеть в тюрьме, я добавлю : Собака должна жить дома. Заметьте - по итогам голосования понятно, что здравомыслящих людей гораздо больше.
Живодёрам, мечтающим об отстрелах, хотелось бы напомнить, что отстрел у нас практиковался десятки лет.
Живодёрам, мечтающим об отстрелах, хотелось бы напомнить, что отстрел у нас практиковался десятки лет.
Re: В Костанае на митинге против поправок в Закон «Об...
Отправлено: 29.11.24 - 19:55
Цитата:
27 живодёров против 31 разумного.
Филипповна:
27 живодёров против 31 разумного.
Re: В Костанае на митинге против поправок в Закон «Об...
Отправлено: 29.11.24 - 21:11
Цитата:
Skeptic:Это вы собак называете живодёрами ? Вообще-то, очень верное название - живьём раздирают хомо сапиенса в его же среде обитания.Хотя разумный человек не допустил бы такого мракобесия - главенствования агрессивного зооменьшинства в социуме.
27 живодёров против 31 разумного.
27 живодёров против 31 разумного.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6857
Re: В Костанае на митинге против поправок в Закон «Об...
Отправлено: 01.12.24 - 09:04
Цитата:
Совершенно верно - я проголосовал за первый пункт, потому что в годы отстрела такого бардака и такого количества бродячих собак не было, и люди и дети в том числе СВОБОДНО передвигались и днём и ночью - бывали конечно случаи, не без этого, но это лишь подчёркивало правило:- отстрел бродячих собак - самый надёжный способ борьбы с собаками. Очевидно Скептик не жил в эти годы и не интересовался этой проблемой.
Потому что это: - надёжно, высокоэффективно и не затратно.
И что мне особенно раздражает в так называемых любителях этих собачек: - в городе,в частности в "Жана Кале", я не видел ни одного человека с мешочком и совком для уборки говна выложенной горячё любимой ихней собачкой.
И эти люди ещё что то говорят о какой то культуры любви и заботы к братьям меньшим- сперва пусть говно за собой уберут, потом можно с ними поговорить.
Филипповна:
Вот когда практиковался, тогда такого безобразия не было.
Вот когда практиковался, тогда такого безобразия не было.
Совершенно верно - я проголосовал за первый пункт, потому что в годы отстрела такого бардака и такого количества бродячих собак не было, и люди и дети в том числе СВОБОДНО передвигались и днём и ночью - бывали конечно случаи, не без этого, но это лишь подчёркивало правило:- отстрел бродячих собак - самый надёжный способ борьбы с собаками. Очевидно Скептик не жил в эти годы и не интересовался этой проблемой.
Потому что это: - надёжно, высокоэффективно и не затратно.
И что мне особенно раздражает в так называемых любителях этих собачек: - в городе,в частности в "Жана Кале", я не видел ни одного человека с мешочком и совком для уборки говна выложенной горячё любимой ихней собачкой.
И эти люди ещё что то говорят о какой то культуры любви и заботы к братьям меньшим- сперва пусть говно за собой уберут, потом можно с ними поговорить.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3648
В Костанае на митинге против поправок в Закон «Об...
Отправлено: 03.12.24 - 14:33
Цитата:
скептик горячо поддерживает развязанную Путиным войну и убийство украинцев. Зато собачек ему жалко. Такой вот "гуманист". Но, если бы Путин сказал, что собак надо отстреливать, то скептик непременно поддержал бы своего фюрера.
[Исправлено: юля елиссева, 03.12.2024 - 15:35]
ACROS:
Очевидно Скептик не жил в эти годы и не интересовался этой проблемой.
Очевидно Скептик не жил в эти годы и не интересовался этой проблемой.
скептик горячо поддерживает развязанную Путиным войну и убийство украинцев. Зато собачек ему жалко. Такой вот "гуманист". Но, если бы Путин сказал, что собак надо отстреливать, то скептик непременно поддержал бы своего фюрера.
[Исправлено: юля елиссева, 03.12.2024 - 15:35]
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1310
В Костанае на митинге против поправок в Закон «Об...
Отправлено: 03.12.24 - 14:50
Когда украинцы Донбасс убивали, чего помалкивал? А тут присоединился к любимой гейропе, осуждатель
В Костанае на митинге против поправок в Закон «Об...
Отправлено: 03.12.24 - 17:45
Слушайте, ну это уже реально клинический случай - абсолютно любую тему свести и притянуть к РуУкр конфликту. СМИ и интернет пагубно сказываются на вас, уважаемые.
Такие люди перестают быть собеседниками - они становятся только оппонентами. Это ненормально! Расширяйте кругозор, книжки читайте, кино смотрите, а не только всяких соловьёвых и скабеевых на ютубе. Всем мир!
Такие люди перестают быть собеседниками - они становятся только оппонентами. Это ненормально! Расширяйте кругозор, книжки читайте, кино смотрите, а не только всяких соловьёвых и скабеевых на ютубе. Всем мир!
Re: В Костанае на митинге против поправок в Закон «Об...
Отправлено: 03.12.24 - 17:48
Поможет только первый пункт - все остальное - очередная кормушка. Толку не будет. Как кусали людей, так и будут кусать
Re: В Костанае на митинге против поправок в Закон «Об...
Отправлено: 03.12.24 - 18:03
Цитата:
Акимат принимает решение снести частный сектор целыми районами-кварталами; люди вынуждены съезжать из частных домов, и например собаку брать В квартиру не предоставляется возможным. Люди бросают собак. Закон запрещает жестокое обращение к животным. Ну и кого надо в данном случае наделять ответственностью?
Skeptic:
Вот кого надо отстреливать. До им подобным быстрей дойдёт, чем до бездомных животин
Вот кого надо отстреливать. До им подобным быстрей дойдёт, чем до бездомных животин
Акимат принимает решение снести частный сектор целыми районами-кварталами; люди вынуждены съезжать из частных домов, и например собаку брать В квартиру не предоставляется возможным. Люди бросают собак. Закон запрещает жестокое обращение к животным. Ну и кого надо в данном случае наделять ответственностью?
Re: В Костанае на митинге против поправок в Закон «Об...
Отправлено: 03.12.24 - 20:15
Ну надо же...
И здесь поклонники нацизма отметились...
Казалось бы... Где собаки, и где политика...
И здесь поклонники нацизма отметились...
Казалось бы... Где собаки, и где политика...
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 157, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 157
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать