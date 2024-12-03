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≡ Красоты можем не дождаться - В Рудном возникли проблемы с новогодним оформлением города
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50641
Красоты можем не дождаться - В Рудном возникли проблемы с новогодним оформлением города
Отправлено: 03.12.24 - 20:09
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На новогоднее оформление улиц в этом году было выделено 29,5 млн тенге, однако подрядчик, выигравший конкурс, не торопится приступать к работе, сообщил 2 декабря на расширенном совещании глава города Виктор Ионенко.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25390
Re: Красоты можем не дождаться - В Рудном возникли проблемы с...
Отправлено: 03.12.24 - 20:09
#1
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Цитата:
Деньги были выделены, эскизы согласованы, в конечном итоге человек почти в два раза цену сбросил, и там элементарно на материалы не хватит, - высказался аким Рудного.

Чё за детский сад? Его никто не заставлял скидывать цену в два раза, никто не заставлял работать в убыток. Новая компания может по своему усмотрению сработать в убыток, чтобы наработать портфолио. Но если не справился - добро пожаловать в список недобросовестных поставщиков, а может и куда подальше.
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