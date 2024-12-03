Re: Сельские акимы Костанайской области впервые встретились на...

Отправлено: - 18:52

Даже если сельским округом будет управлять очень умный "аким села", без бюджетных денег, он никто! Они только и говорят, гос-во должно помогать бюджетными деньгами не им, а бизнесу, чтобы тот развивался в их селе, кончая все: веру народа в гос-во, в бизнес, который только клянчит у гос-ва, и землю в том числе! Возникает вопрос, который они все забывают, а именно в гос-ве создан бизнес, чтобы он получал доходы, с которых он платит гос-ву налоги, но никак он не будет вследствие этого помогать населению со своих доходов, которые кстати вообще не контролируют налоговые органы, Департаменты госдоходов! Нашли помогальщиков! Они могут только при отсутствии контроля со стороны власти только урвать, вот поэтому акимы реальной власти на селе не имеют! Надо акимов учить, чтобы они выявляли, сколько неучтенных земельных участков прибрали к рукам бизнесмены, сколько укрыли налогов, сколько получили доходов и тому подобное и за это гос-во должно поощрять акимов и выделять больше бюджетных денег, чтобы он помог населению построить врачебную амбулаторию, детсады, школы! Многие скрывают доходы, чтобы не платить доходы, а гос-во на это смотрит сквозь пальцы. Нет жесткости, бесконтрольность фискалов, антикоров, отсутствие контроля за доходами, наличие контроля со стороны латифундистов над акимами сел, которые бегают на побегушках у них, а гос-во видит это и молчит! Скоро все села и деревни будут называться от фамилии бизнесменов на селе. Ведь бывший президент приучил этот бизнес "к дармоедству, уметь плакать на свое жалкое существование, на инфляцию, на конкуренцию из-за цен на реализуемый товар в виде пшеницы и тому подобное". Бизнесменов не надо уговаривать, их надо наказывать за все неблаговидные дела, изымать земельные участки и передавать добросовестным бизнесменам, которые действительно развивают инфраструктуру сел! Таких примеров нет!