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≡ Отопление от частной котельной в новом микрорайоне Костаная подорожало с 1 декабря. В чём необходимость?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50639
Отопление от частной котельной в новом микрорайоне Костаная подорожало с 1 декабря. В чём необходимость?
Отправлено: 03.12.24 - 18:18
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ИП "БМК Береке" запрашивало у департамента КРЕМ рост цены на 26,5% - до 6 364,1 тенге за 1 Гкал. "Объясняли необходимостью закупки сырья и материалов, газа, повышения заработных плат, выплаты амортизационных начислений, ремонтом тепловых сетей", - пояснил "НГ" заместитель руководителя ДКРЕМ Илияс ЕЛЕМИСОВ
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
488
Re: Отопление от частной котельной в новом микрорайоне Костаная...
Отправлено: 03.12.24 - 18:18
#1
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Действительно акимат имеет право забрать эту котельную, если станет вопрос безопасности котельной и населения, которым эта котельная дает тепло! Игры с ИП, ТОО нужно пресекать на корню, если стоит вопрос сохранения жилого дома и людей! Неужели не видят в акимате, что произошло с котельными по всей стране. Ведь акимат знает, что ИП, ТОО, крестьянские, фермерские хозяйства и другие создаются для получения ими дохода любыми способами: жалобами, просьбами, бездействием, клясться детьми, здоровьем, чтобы добиться получения дохода! И все! Котельные относятся к стратегическому объекту, и поэтому акимату "карты в руки" или "флаг Казахстана"!
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1084
Отопление от частной котельной в новом микрорайоне Костаная подорожало с 1 декабря. В чём необходимость?
Отправлено: 03.12.24 - 18:39
#2
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Цитата:
абике:
акимат имеет право забрать эту котельную

А зачем отжимать социально значимый объект, когда можно все силы бросить на то, чтобы простых людей оставить без крыши над головой?
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