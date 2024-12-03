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Отопление от частной котельной в новом микрорайоне Костаная подорожало с 1 декабря. В чём необходимость?
Отопление от частной котельной в новом микрорайоне Костаная подорожало с 1 декабря. В чём необходимость?
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