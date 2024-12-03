Re: Отопление от частной котельной в новом микрорайоне Костаная...

Отправлено: - 18:18

Действительно акимат имеет право забрать эту котельную, если станет вопрос безопасности котельной и населения, которым эта котельная дает тепло! Игры с ИП, ТОО нужно пресекать на корню, если стоит вопрос сохранения жилого дома и людей! Неужели не видят в акимате, что произошло с котельными по всей стране. Ведь акимат знает, что ИП, ТОО, крестьянские, фермерские хозяйства и другие создаются для получения ими дохода любыми способами: жалобами, просьбами, бездействием, клясться детьми, здоровьем, чтобы добиться получения дохода! И все! Котельные относятся к стратегическому объекту, и поэтому акимату "карты в руки" или "флаг Казахстана"!