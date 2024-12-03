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≡ Допустимо ли изъятие? Процесс "Кулыга против акимата" продолжился жалобой в Верховный суд
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50639
Допустимо ли изъятие? Процесс "Кулыга против акимата" продолжился жалобой в Верховный суд
Отправлено: 03.12.24 - 16:50
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Жильцы двух домов по ул. Касымханова судятся с городскими властями Костаная, которые намерены изъять территорию для госнужд. Очередное слушание: отвод судье не удовлетворён, ответчики обратились в Судебную коллегию Верховного суда.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1557
Re: Допустимо ли изъятие? Процесс "Кулыга против...
Отправлено: 03.12.24 - 16:50
#1
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Как говорил генерал Лебедь "Власть любые кости перемелит". Даже его,генерала, кокнули.. А тут какой-то Кулыга.. Вспомните Забаву по Гагарина. Итог один.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
488
Re: Допустимо ли изъятие? Процесс "Кулыга против...
Отправлено: 03.12.24 - 18:10
#2
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Это обстоятельство даже "борьбой ради собственности" нельзя назвать. Это просто "барахтанье", т.е. затягивание судебного процесса, а толку нет! Поэтому Земельный Кодекс предусматривает принудительное отчуждение земельного участка и вопрос законности постановления уже решен в пользу истца, осталось вынести вердикт и все.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1084
Допустимо ли изъятие? Процесс "Кулыга против акимата" продолжился жалобой в Верховный суд
Отправлено: 03.12.24 - 18:17
#3
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А разве конституция не гарантирует гражданину РК право на жилье и имущество? В городе мало места для прогулок? Это уже произвол какой-то. Засыпьте лог у пивзавода, забабахайте там парк. Что мешает?)
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