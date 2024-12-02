Отправлено: - 23:34

abaika95: Тебе будет если на тебя подадут заявление Нг выдаст полиции твои регистрационные данные И если деяние будет уголовное Канада обязана будет тебя выдать)) Но благо ты нафиг никому не нужен На крайняк у нас майор Каратаев где то там ещё бегает)

Цитата:Скорее кто-то из россиян на тебя накатает заяву, благо давно есть за что. И у вас есть договор с Россией на выдачу таких вот товарищей. На крайняк хаты твои в Челябинске конфискуют