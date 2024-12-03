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≡ Индексацию пенсий и пособий проведут в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50636
Индексацию пенсий и пособий проведут в Казахстане
Отправлено: 03.12.24 - 14:47
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В 2025 году в Казахстане проведут индексацию пенсий и пособий. Об этом заявил вице-премьер, министр национальной экономики Нурлан Байбазаров. По его словам, порядка 2 миллионов казахстанских семей с детьми охвачены пособиями из республиканского бюджета и социальными выплатами из государственного фонда социального страхования.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1310
Re: Индексацию пенсий и пособий проведут в Казахстане
Отправлено: 03.12.24 - 14:47
#1
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Больше разговоров, чем результата. При такой инфляции 6,5 % ни о чем.
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