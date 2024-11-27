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≡ В Костанае на митинге против поправок в Закон «Об...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50636
В Костанае на митинге против поправок в Закон «Об...
Отправлено: 27.11.24 - 20:13
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В Костанае на митинге против поправок в Закон «Об ответственном обращении с животными» предложили провести опрос населения о том, что делать с бродячими животными. Как бы поступили вы?
Результаты опроса

Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1842
Re: В Костанае на митинге против поправок в Закон «Об...
Отправлено: 27.11.24 - 20:13
#1
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По сути, второй, третий и четвёртый пункты - пункты одной программы ОСВВ – отлова, стерилизации, вакцинации и выпуска животного.
Сейчас этим занимаются исключительно волонтёры за свой счёт и за счёт пожертвований.
Государство абсолютно самоустранилось от исполнения Закона "Об ответственном обращении с животными".
"Депутаты", почему-то, решили, что если они этот закон приняли, то он сам собой работать будет. А так не бывает. Потому они решили его "исправить".
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1842
В Костанае на митинге против поправок в Закон «Об...
Отправлено: 28.11.24 - 21:06
#2
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Живодёрам, мечтающим об отстрелах, хотелось бы напомнить, что отстрел у нас практиковался десятки лет.
Бродячих животных становится больше. Потому что и особей, приобретающих щенков и котят своим отпрыскам для "поиграться", становится больше. Наиграются и выбрасывают. Часто - вместе с приплодом.
Вот кого надо отстреливать. До им подобным быстрей дойдёт, чем до бездомных животин.

[Исправлено: Skeptic, 29.11.2024 - 12:19]
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
243
Re: В Костанае на митинге против поправок в Закон «Об...
Отправлено: 29.11.24 - 13:20
#3
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Цитата:
Skeptic:
Живодёрам, мечтающим об отстрелах, хотелось бы напомнить, что отстрел у нас практиковался десятки лет.
Вот когда практиковался, тогда такого безобразия не было. Мыслимое ли дело - в городах не то что детей, взрослых насмерть загрызают чипированные, вакцинированные лютые звери !!! Покойникам в гроб что ли справку о"благонадёжности " загрызшей его собаки класть ? Жеглов говорил : Вор должен сидеть в тюрьме, я добавлю : Собака должна жить дома. Заметьте - по итогам голосования понятно, что здравомыслящих людей гораздо больше.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1842
Re: В Костанае на митинге против поправок в Закон «Об...
Отправлено: 29.11.24 - 19:55
#4
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Цитата:
Филипповна:

27 живодёров против 31 разумного.
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
243
Re: В Костанае на митинге против поправок в Закон «Об...
Отправлено: 29.11.24 - 21:11
#5
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Цитата:
Skeptic:
27 живодёров против 31 разумного.
Это вы собак называете живодёрами ? Вообще-то, очень верное название - живьём раздирают хомо сапиенса в его же среде обитания.Хотя разумный человек не допустил бы такого мракобесия - главенствования агрессивного зооменьшинства в социуме.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6857
Re: В Костанае на митинге против поправок в Закон «Об...
Отправлено: 01.12.24 - 09:04
#6
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Цитата:
Филипповна:
Вот когда практиковался, тогда такого безобразия не было.


Совершенно верно - я проголосовал за первый пункт, потому что в годы отстрела такого бардака и такого количества бродячих собак не было, и люди и дети в том числе СВОБОДНО передвигались и днём и ночью - бывали конечно случаи, не без этого, но это лишь подчёркивало правило:- отстрел бродячих собак - самый надёжный способ борьбы с собаками. Очевидно Скептик не жил в эти годы и не интересовался этой проблемой.
Потому что это: - надёжно, высокоэффективно и не затратно.

И что мне особенно раздражает в так называемых любителях этих собачек: - в городе,в частности в "Жана Кале", я не видел ни одного человека с мешочком и совком для уборки говна выложенной горячё любимой ихней собачкой.
И эти люди ещё что то говорят о какой то культуры любви и заботы к братьям меньшим- сперва пусть говно за собой уберут, потом можно с ними поговорить.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3648
В Костанае на митинге против поправок в Закон «Об...
Отправлено: 03.12.24 - 14:33
#7
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Цитата:
ACROS:
Очевидно Скептик не жил в эти годы и не интересовался этой проблемой.

скептик горячо поддерживает развязанную Путиным войну и убийство украинцев. Зато собачек ему жалко. Такой вот "гуманист". Но, если бы Путин сказал, что собак надо отстреливать, то скептик непременно поддержал бы своего фюрера.

[Исправлено: юля елиссева, 03.12.2024 - 15:35]
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1310
В Костанае на митинге против поправок в Закон «Об...
Отправлено: 03.12.24 - 14:50
#8
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Когда украинцы Донбасс убивали, чего помалкивал? А тут присоединился к любимой гейропе, осуждатель
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