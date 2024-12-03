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≡ Цены на жилье могут измениться из-за ослабления тенге
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50635
Цены на жилье могут измениться из-за ослабления тенге
Отправлено: 03.12.24 - 12:48
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На экстренном брифинге в правительстве министр национальной экономики Нурлан Байбазаров рассказал о влиянии курса тенге на стоимость жилья. По его словам, всеми стройматериалами необходимыми для возведения коробки зданий Казахстан обеспечивает себя.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
485
Re: Цены на жилье могут измениться из-за ослабления тенге
Отправлено: 03.12.24 - 12:48
#1
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Гос-во, которое толком ничего не экспортирует, всегда будет зависеть от доллара и геополитики! Получается цены будут зависеть от стоимости доллара, поскольку экономика нашего гос-ва зациклена и базируется на стоимости доллара, то и цены на нефть будут зависеть от отмашки руководства США. Поэтому стоимость жилья будет зависеть от стоимости нефти за 1 баррель и стоимости доллара, потому что нет надежды, что есть свои строительные материалы, т.к. они все импортируемые! Создать свои строительные материалы, а еще и качественные, это мечта любого министра!
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