Re: Цены на жилье могут измениться из-за ослабления тенге

Отправлено: - 12:48

Гос-во, которое толком ничего не экспортирует, всегда будет зависеть от доллара и геополитики! Получается цены будут зависеть от стоимости доллара, поскольку экономика нашего гос-ва зациклена и базируется на стоимости доллара, то и цены на нефть будут зависеть от отмашки руководства США. Поэтому стоимость жилья будет зависеть от стоимости нефти за 1 баррель и стоимости доллара, потому что нет надежды, что есть свои строительные материалы, т.к. они все импортируемые! Создать свои строительные материалы, а еще и качественные, это мечта любого министра!