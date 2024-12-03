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≡ Солонки не ставить, еду не жарить: для школьников Казахстана подготовили стандарт питания
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50635
Солонки не ставить, еду не жарить: для школьников Казахстана подготовили стандарт питания
Отправлено: 03.12.24 - 12:03
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Комитет саниэпидконтроля подготовил проект документа "Стандарт организации питания в организациях образования и воспитания". Согласно стандарту, столовая должна согласовывать меню с директором организации. Количество соли и сахара в блюдах ограничено и солонки на столы ставить нельзя.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1079
Re: Солонки не ставить, еду не жарить: для школьников Казахстана...
Отправлено: 03.12.24 - 12:03
#1
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А свинину куда дели?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6086
Re: Солонки не ставить, еду не жарить: для школьников Казахстана...
Отправлено: 03.12.24 - 12:37
#2
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Цитата:
vofkakst:
А свинину куда дели?


Скорее всего поголовье свиней, с каждым годом сокращается.

А, вот у великих россиян отмечают, что в школах Норильска перестанут кормить свининой из-за религии - харам.

Подробнее здесь:

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6086
Солонки не ставить, еду не жарить: для школьников Казахстана подготовили стандарт питания
Отправлено: 03.12.24 - 12:44
#3
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Цитата:
Kairat stayer:
А, вот у великих россиян отмечают, что в школах Норильска перестанут кормить свининой из-за религии - харам.


В общем непонятно, мэр Норильска Дмитрий Карасев говорит, что исключение свинины из школьного меню не связано с религией. В том, что блюд с использованием свинины нет в школьном меню, нет никакого религиозного подтекста, предпочтение отдается в пользу диетических видов мяса (говядина, курица).

Подробнее здесь:
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
485
Re: Солонки не ставить, еду не жарить: для школьников Казахстана...
Отправлено: 03.12.24 - 13:08
#4
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Наконец-то дошло, что нужно беречь подрастающее поколение, чтобы оно не страдало от атеросклероза, от заболеваний ЖКТ, начиная со школьной семьи, чтобы они потом не стояли в огромных очередях в кардиоцентрах на шунтирование, стентирование коронарных сосудов! Но возникает резонный вопрос, а что будут есть эти дети, придя домой? Наверное баранину, свинину, от поедания которых повышается холестерин в крови, а печень сбрасывает её в кровеносное русло! Свинину, баранину нужно подавать (использовать) в ресторанах, кафе, шашлычных, в столовых и других забегаловках, а также для тех кому все равно, сколько ему жить!
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s
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
192
Солонки не ставить, еду не жарить: для школьников Казахстана подготовили стандарт питания
Отправлено: 03.12.24 - 13:51
#5
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Цитата:
абике:
чтобы оно не страдало от атеросклероза,


Вообще не проблема - комбинация гиполипидемических средств, ну и контроль липидного профиля


Холестерин образуется в организме человека:

Около 80–85% всего холестерина синтезируется печенью, кишечником, почками, надпочечниками, половыми железами.
Небольшая часть холестерина поступает из:Продуктов питания.

[Исправлено: simkst, 03.12.2024 - 14:54]
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s
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
192
Солонки не ставить, еду не жарить: для школьников Казахстана подготовили стандарт питания
Отправлено: 03.12.24 - 14:07
#6
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Забыл

к гиполипидемикам ОБЯЗАТЕЛЬНО добавить

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