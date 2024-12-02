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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.12.24 - 22:50
Цитата:
Видимо я восемь раз упал с девятиэтажного дома прежде чем стало страшно на его крыше стоять. Хотя на табуретки я так и залажу, несмотря на то что с них я как раз таки падал.
Скорее соглашусь что с накоплением опыта человек учится не бояться высоты.
maxsaf:
Боязнь высоты и реакция на высокую температуру - совершенно разные, не связанные друг с другом вещи.
Боязнь высоты и реакция на высокую температуру - совершенно разные, не связанные друг с другом вещи.
Видимо я восемь раз упал с девятиэтажного дома прежде чем стало страшно на его крыше стоять. Хотя на табуретки я так и залажу, несмотря на то что с них я как раз таки падал.
Скорее соглашусь что с накоплением опыта человек учится не бояться высоты.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.12.24 - 22:52
Цитата:
Тут пожалуй соглашусь
Карачун:
Видимо я восемь раз упал с девятиэтажного дома
Видимо я восемь раз упал с девятиэтажного дома
Тут пожалуй соглашусь
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.12.24 - 23:34
Цитата:
Скорее кто-то из россиян на тебя накатает заяву, благо давно есть за что. И у вас есть договор с Россией на выдачу таких вот товарищей. На крайняк хаты твои в Челябинске конфискуют
abaika95: Тебе будет если на тебя подадут заявление Нг выдаст полиции твои регистрационные данные И если деяние будет уголовное Канада обязана будет тебя выдать)) Но благо ты нафиг никому не нужен На крайняк у нас майор Каратаев где то там ещё бегает)
Скорее кто-то из россиян на тебя накатает заяву, благо давно есть за что. И у вас есть договор с Россией на выдачу таких вот товарищей. На крайняк хаты твои в Челябинске конфискуют
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6318
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.12.24 - 05:57
Я разочарован, почему почти забыли про голосование, тема же была рассчитана на неделю?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.12.24 - 06:20
Цитата:
Как так забыли, вот вы вспомнили 111 не даёт забыть, по пятому кругу голосует. Абайке главбух не даёт забыть опрос
saba:
Я разочарован, почему почти забыли про голосование, тема же была рассчитана на неделю?
Я разочарован, почему почти забыли про голосование, тема же была рассчитана на неделю?
Как так забыли, вот вы вспомнили 111 не даёт забыть, по пятому кругу голосует. Абайке главбух не даёт забыть опрос
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42531
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.12.24 - 09:50
Цитата:
То, что ты облапошил даже своих зетпатриотов, благодаря нечестной голосовалке для тупого использования их голосов в накрутке?
Да, об этом надо помнить.
maxsaf:
111 не даёт забыть, по пятому кругу голосует.
111 не даёт забыть, по пятому кругу голосует.
То, что ты облапошил даже своих зетпатриотов, благодаря нечестной голосовалке для тупого использования их голосов в накрутке?
Да, об этом надо помнить.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17214
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.12.24 - 10:12
Цитата:
Нет не накатают
Во первых некому
Во вторых не за чё
Я гражданин РК и за критику путина у нас нет тут статьи
Так что понюхают дырку от бублика твои россияне
Цитата:
Для этого я тоже должен быть россиянином
Они только у своих конфискуют
Поэтому все чиновники и олигархи в России с двойным гражданством чтобы в случаи чего за них Британия или США вступились))
Цитата:
У Макса всегда так
Вони много
Результата мало
maxsaf:
Скорее кто-то из россиян на тебя накатает заяву, благо давно есть за что.
Скорее кто-то из россиян на тебя накатает заяву, благо давно есть за что.
Нет не накатают
Во первых некому
Во вторых не за чё
Я гражданин РК и за критику путина у нас нет тут статьи
Так что понюхают дырку от бублика твои россияне
Цитата:
maxsaf:
На крайняк хаты твои в Челябинске конфискуют
На крайняк хаты твои в Челябинске конфискуют
Для этого я тоже должен быть россиянином
Они только у своих конфискуют
Поэтому все чиновники и олигархи в России с двойным гражданством чтобы в случаи чего за них Британия или США вступились))
Цитата:
saba:
Я разочарован, почему почти забыли про голосование, тема же была рассчитана на неделю?
Я разочарован, почему почти забыли про голосование, тема же была рассчитана на неделю?
У Макса всегда так
Вони много
Результата мало
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.12.24 - 11:28
Цитата:
abaika95: Да ты серьезно?Да. Я не говорю ничего о смысловой составляющей текста. Более того, наверняка есть люди еще лучше жонглирующие языком, но относительно и авторов данного сайта и комментаторов это лучшее что есть. В предпочитаемом вами прямолинейном изложении мне его мысли не интересны, потому что да, это похоже на старческое брюзжание и тут этого "добра" навалом.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17214
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.12.24 - 11:50
Цитата:
А чем существенно старческое брюзжание отличается от старческого брюзжания завуалированное под пошлую графоманию?
Второй вариант намного хуже как по мне
Если в первом варианте старикан честный и прямолинейный брюзга
То во втором варианте он ещё и нарциссичный графоман не умеющий вовремя остановится в своих словесных инурезах
Карачун:
предпочитаемом вами прямолинейном изложении мне его мысли не интересны, потому что да, это похоже на старческое брюзжание и тут этого "добра" навалом.
предпочитаемом вами прямолинейном изложении мне его мысли не интересны, потому что да, это похоже на старческое брюзжание и тут этого "добра" навалом.
А чем существенно старческое брюзжание отличается от старческого брюзжания завуалированное под пошлую графоманию?
Второй вариант намного хуже как по мне
Если в первом варианте старикан честный и прямолинейный брюзга
То во втором варианте он ещё и нарциссичный графоман не умеющий вовремя остановится в своих словесных инурезах
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.12.24 - 12:10
Цитата:
И снова, в смысловом отношении ничем. Но я очень ценю способность человека говорить "не просто". Говорить что угодно, рассказывать об украинских "нацистах", про "замечательного во всех отношениях" его превосходительство, наконец нести действительно какие-то ценные и полезные мысли. Повторюсь, в данном случае я оцениваю как читатель только саму технику изложения. Чисто для примера-"энурез" это хорошо, с небольшой поправкой, но не критично.
abaika95:
А чем существенно старческое брюзжание отличается от старческого брюзжания завуалированное под пошлую графоманию? Второй вариант намного хуже как по мне
А чем существенно старческое брюзжание отличается от старческого брюзжания завуалированное под пошлую графоманию? Второй вариант намного хуже как по мне
И снова, в смысловом отношении ничем. Но я очень ценю способность человека говорить "не просто". Говорить что угодно, рассказывать об украинских "нацистах", про "замечательного во всех отношениях" его превосходительство, наконец нести действительно какие-то ценные и полезные мысли. Повторюсь, в данном случае я оцениваю как читатель только саму технику изложения. Чисто для примера-"энурез" это хорошо, с небольшой поправкой, но не критично.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.12.24 - 12:19
Цитата:
У нас тут в Канаде тоже нет статьи за нежелание переводить ценники. Больше меня не в чем упрекнуть
Цитата:
[Исправлено: maxsaf, 03.12.2024 - 13:22]
abaika95:
Я гражданин РК и за критику путина у нас нет тут статьи
Я гражданин РК и за критику путина у нас нет тут статьи
У нас тут в Канаде тоже нет статьи за нежелание переводить ценники. Больше меня не в чем упрекнуть
Цитата:
abaika95: У Макса всегда так Вони многоТерпи))
[Исправлено: maxsaf, 03.12.2024 - 13:22]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.12.24 - 12:30
Цитата:
Никогда не забуду, как ты во время голосования прятался два дня подряд от Путина, об этом действительно надо помнить
111:
Да, об этом надо помнить.
Да, об этом надо помнить.
Никогда не забуду, как ты во время голосования прятался два дня подряд от Путина, об этом действительно надо помнить
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