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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1075
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.12.24 - 22:50
#15136
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Цитата:
maxsaf:
Боязнь высоты и реакция на высокую температуру - совершенно разные, не связанные друг с другом вещи.

Видимо я восемь раз упал с девятиэтажного дома прежде чем стало страшно на его крыше стоять. Хотя на табуретки я так и залажу, несмотря на то что с них я как раз таки падал.
Скорее соглашусь что с накоплением опыта человек учится не бояться высоты.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25388
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.12.24 - 22:52
#15137
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Цитата:
Карачун:
Видимо я восемь раз упал с девятиэтажного дома

Тут пожалуй соглашусь 8-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25388
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.12.24 - 23:34
#15138
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Цитата:
abaika95: Тебе будет если на тебя подадут заявление Нг выдаст полиции твои регистрационные данные И если деяние будет уголовное Канада обязана будет тебя выдать)) Но благо ты нафиг никому не нужен На крайняк у нас майор Каратаев где то там ещё бегает)

Скорее кто-то из россиян на тебя накатает заяву, благо давно есть за что. И у вас есть договор с Россией на выдачу таких вот товарищей. На крайняк хаты твои в Челябинске конфискуют :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6318
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.12.24 - 05:57
#15139
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Я разочарован, почему почти забыли про голосование, тема же была рассчитана на неделю?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25388
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.12.24 - 06:20
#15140
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Цитата:
saba:
Я разочарован, почему почти забыли про голосование, тема же была рассчитана на неделю?

Как так забыли, вот вы вспомнили :lol: 111 не даёт забыть, по пятому кругу голосует. Абайке главбух не даёт забыть опрос :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42531
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.12.24 - 09:50
#15141
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Цитата:
maxsaf:
111 не даёт забыть, по пятому кругу голосует.

То, что ты облапошил даже своих зетпатриотов, благодаря нечестной голосовалке для тупого использования их голосов в накрутке?
Да, об этом надо помнить.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17214
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.12.24 - 10:12
#15142
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Цитата:
maxsaf:
Скорее кто-то из россиян на тебя накатает заяву, благо давно есть за что.

Нет не накатают
Во первых некому
Во вторых не за чё
Я гражданин РК и за критику путина у нас нет тут статьи
Так что понюхают дырку от бублика твои россияне
Цитата:
maxsaf:
На крайняк хаты твои в Челябинске конфискуют

Для этого я тоже должен быть россиянином
Они только у своих конфискуют
Поэтому все чиновники и олигархи в России с двойным гражданством чтобы в случаи чего за них Британия или США вступились))
Цитата:
saba:
Я разочарован, почему почти забыли про голосование, тема же была рассчитана на неделю?

У Макса всегда так
Вони много
Результата мало
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1075
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.12.24 - 11:28
#15143
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Цитата:
abaika95: Да ты серьезно?
Да. Я не говорю ничего о смысловой составляющей текста. Более того, наверняка есть люди еще лучше жонглирующие языком, но относительно и авторов данного сайта и комментаторов это лучшее что есть. В предпочитаемом вами прямолинейном изложении мне его мысли не интересны, потому что да, это похоже на старческое брюзжание и тут этого "добра" навалом.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17214
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.12.24 - 11:50
#15144
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Цитата:
Карачун:
предпочитаемом вами прямолинейном изложении мне его мысли не интересны, потому что да, это похоже на старческое брюзжание и тут этого "добра" навалом.

А чем существенно старческое брюзжание отличается от старческого брюзжания завуалированное под пошлую графоманию?
Второй вариант намного хуже как по мне

Если в первом варианте старикан честный и прямолинейный брюзга
То во втором варианте он ещё и нарциссичный графоман не умеющий вовремя остановится в своих словесных инурезах
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1075
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.12.24 - 12:10
#15145
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Цитата:
abaika95:
А чем существенно старческое брюзжание отличается от старческого брюзжания завуалированное под пошлую графоманию? Второй вариант намного хуже как по мне

И снова, в смысловом отношении ничем. Но я очень ценю способность человека говорить "не просто". Говорить что угодно, рассказывать об украинских "нацистах", про "замечательного во всех отношениях" его превосходительство, наконец нести действительно какие-то ценные и полезные мысли. Повторюсь, в данном случае я оцениваю как читатель только саму технику изложения. Чисто для примера-"энурез" это хорошо, с небольшой поправкой, но не критично.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25388
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.12.24 - 12:19
#15146
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Цитата:
abaika95:
Я гражданин РК и за критику путина у нас нет тут статьи

У нас тут в Канаде тоже нет статьи за нежелание переводить ценники. Больше меня не в чем упрекнуть :lol:

Цитата:
abaika95: У Макса всегда так Вони много
Терпи))

[Исправлено: maxsaf, 03.12.2024 - 13:22]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25388
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.12.24 - 12:30
#15147
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Цитата:
111:
Да, об этом надо помнить.

Никогда не забуду, как ты во время голосования прятался два дня подряд от Путина, об этом действительно надо помнить :lol:
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