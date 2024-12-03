Re: Солонки не ставить, еду не жарить: для школьников Казахстана...

Отправлено: - 13:08

Наконец-то дошло, что нужно беречь подрастающее поколение, чтобы оно не страдало от атеросклероза, от заболеваний ЖКТ, начиная со школьной семьи, чтобы они потом не стояли в огромных очередях в кардиоцентрах на шунтирование, стентирование коронарных сосудов! Но возникает резонный вопрос, а что будут есть эти дети, придя домой? Наверное баранину, свинину, от поедания которых повышается холестерин в крови, а печень сбрасывает её в кровеносное русло! Свинину, баранину нужно подавать (использовать) в ресторанах, кафе, шашлычных, в столовых и других забегаловках, а также для тех кому все равно, сколько ему жить!