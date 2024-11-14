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≡ «Письмо Деду Морозу» - «НГ» запускает традиционную предновогоднюю акцию
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50633
«Письмо Деду Морозу» - «НГ» запускает традиционную предновогоднюю акцию
Отправлено: 14.11.24 - 13:03
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Если ваши дети мечтают о том, чтобы Дед Мороз исполнил их желания, пишут ему письма, но не знают точного адреса, мы можем помочь вам. Сотрудники «НГ» уже не первый год выступают в роли посредников между детьми и новогодним волшебником, помогая исполняться желаниям.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15768
Re: «Письмо Деду Морозу» - «НГ» запускает традиционную...
Отправлено: 14.11.24 - 13:03
#1
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Цитата:
Мы не гарантируем, что желания исполнятся, но в Новый год чудеса могут сбываться.

Дедушка Мороз, пусть в этот новый год закончится война и два братских народа помирится. Аминь.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6857
Re: «Письмо Деду Морозу» - «НГ» запускает традиционную...
Отправлено: 14.11.24 - 13:33
#2
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Цитата:
Vit:
два братских народа помирится.


Все этого хотят, вернее весь мир этого хочет: - просто у всех разный бизнес, в том числе и на крови и на войне и на санкциях.
Как говориться: - извини браток, чистый бизнес -ничего другого.
Будем посмотреть: - что сделает со всем этим главный Дед Мороз планеты- Дональд Иванович.
P.S.- всё таки вы миролюбивый по натуре, все эти нападки на украинцев - не что иное как: не выделятся из русскоговорящей толпы, так сказать - следую модному тренду.
Я думаю тут на форуме таких БОЛЬШИНСТВО- в душе за мир, внешне- русские ястребы.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15768
Re: «Письмо Деду Морозу» - «НГ» запускает традиционную...
Отправлено: 25.11.24 - 20:58
#3
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Пацаны. Предлагаю дед мороза украсть.
Спросите зачем?.
Не спрашивайте..
Мы это сделаем из правильных попуждентий.
Детям сделаем праздник
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15768
Re: «Письмо Деду Морозу» - «НГ» запускает традиционную...
Отправлено: 25.11.24 - 20:59
#4
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Кто за мой.?.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2660
«Письмо Деду Морозу» - «НГ» запускает традиционную предновогоднюю акцию
Отправлено: 03.12.24 - 00:04
#5
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Письмо на деревню дедушке Морозу.

Милый дедушка Мороз Макарыч, пишу тебе письмо из уездного города Костаная. Поздравляю тебя с наступающим Новым Годом и желаю тебе всего хорошего. Потому что у нас самих ничего хорошего уже не осталось.

Вчерась вышел на прогулку по городу и чуть не заколдобился. Мусорные мешки расталдыкнулись и вольготно валяются на вымостках. По главному прошпекту носятся злобные стаи собак, пугая прохожих и облаивая самодвижущиеся повозки. Светофоры похожи на подмаргивающие трехглазые лиха, обманом затягивающие странников под пролетающие колесницы.

Тропы городские никто не чистит. Ходоки плетутся по ним аки старики и старухи, боясь поскользнуться и окропить снежок красненьким. Раньше, милый дедушка, у каждого дворника был свой участок и ответственность. А теперь они ходят толпами, делают занятой вид и ни за что не отвечают.

А ещё сильно не повезло новому кронированному парку с чудным названием "Триатлон". Всю прошлую зиму он стоял под антарктическим слоем льда и даже пингвины боялись зайти на его снежно-скользкие трассы. Потом весной парк утонул и кто там плавал по дорожкам доподлинно неизвестно. А когда все высохло (постаралось летнее солнце) приехали работники и стали усиленно покрывать пылью несчастные пространства, не давая бегунам и гуляющим дышать чистым воздухом.

Теперь опять выпал снег, но поначалу его никто не чистил и парк, как и весь многострадальный город покрылся ледяными бурбасинами. Когда же солнце в очередной раз поплавило лёд, работники парка поспешили изгваздать отремонтированные летом дорожки грязными колесами техники. И такая картина, дедуля, наблюдается во всем городе. Вроде и хотят из сказки сделать быль, но получается только грязь и пыль.

А ещё, дедушка Мороз Макарыч, новые эффективные манагеры придумали прикольный тариф на воду. Чтоб ты понял: вот ежели ты покупаешь одну селёдку, то она стоит полтину. А ежели две, то каждая уже будет по 7 гривен. Такая новая арихметика под священным лозунгом экономии ресурсов помогает монополиям выжать из бедного народишка ещё много живительного навара.

Забери меня, милый дедушка отсюдова, туда, где тенистые сады, сладкие плоды, пение райских птиц услаждает слух чистоплотных и законопослушных горожан. Где нет на улицах грязи и пыли, а чиновники работают на благо населения, а не на показуху. Забери скорее, а то я уже все глаза выплакал от горя.

Всегда твой, Ванька Жуков!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25386
«Письмо Деду Морозу» - «НГ» запускает традиционную предновогоднюю акцию
Отправлено: 03.12.24 - 00:22
#6
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Цитата:
Маркс:
Забери меня, милый дедушка отсюдова

На недельку раньше бы это письмо :lol:

[Исправлено: maxsaf, 03.12.2024 - 01:24]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6084
«Письмо Деду Морозу» - «НГ» запускает традиционную предновогоднюю акцию
Отправлено: 03.12.24 - 09:28
#7
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Всем желаю доброго зимнего утра, удачи во всех делах!

Цитата:
Vit:
Кто за мой.?.


Всем желаю исполнения заветных желаний! Виталий, многие за мир на земле, ты в прошлом году у Деда Мороза просил новую и добрую жену. Главное Мир, а новой и доброй женой повремени немножко, вся надежна на рыжего Деда Мороза из-за три девять земель.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42531
«Письмо Деду Морозу» - «НГ» запускает традиционную предновогоднюю акцию
Отправлено: 03.12.24 - 09:44
#8
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Цитата:
Маркс:
Тропы городские никто не чистит.

Цитата:
Маркс:
Раньше, милый дедушка

Цитата:
Маркс:
Забери скорее, а то я уже все глаза выплакал от горя.

По письму видно, что писал человек в возрасте, лежащий постоянно на печи и ничего не делающий.
И почему то из за нечищенных троп у него горе.
Нечищенного снега и парка, который он от наводнения тоже не помогал очищать, просто лежал на печи.
И теперь этот лентяй просит забрать его в благополучную Ойропу, зная, что только там рай для лентяев, пособие по безработице, социальная адаптация и социализм, который этот лентяй у себя в стране профукал, потому что ничего не делал.
Очень хочется верить, что деды Морозы, а вернее Санта Клаусы таким не помогают.
А дед Мороз, сейчас сидящий в долгах как в шелках, разве что может переселить нашего взрослого ничегониделателя куда нибудь под Мариуполь..
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К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1074
Re: «Письмо Деду Морозу» - «НГ» запускает традиционную...
Отправлено: 03.12.24 - 10:06
#9
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Цитата:
Маркс:
Письмо на деревню дедушке Морозу.

Слог просто великолепен!
Не чета тем свирепым радетелям "великого и могучего", что и его не осилили, не говоря уж об иных :lol:
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2433
Re: «Письмо Деду Морозу» - «НГ» запускает традиционную...
Отправлено: 03.12.24 - 10:15
#10
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С интересом прочитал ветку. Рад оживленному обсуждению.
Но все же прошу далее не отклоняться от темы. Все побочные мотивы - в Флуд, пожалуйста.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17213
Re: «Письмо Деду Морозу» - «НГ» запускает традиционную...
Отправлено: 03.12.24 - 10:19
#11
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Цитата:
Карачун:
Слог просто великолепен!

Да ты серьезно?

Пошлятина графоманская как всегда
Человек думает он какой-то дофига памфлетист по факту просто любитель размазывать предложения с якобы тонкой завуалированной критикой власти

Нет прямо написать
Я старый дед
Меня бесит что дороги не чищены потомучто теперь везде владелец должен чистить возле себя
Мусор валяется потомучто компания не успевает вывозить эти горы
Собаки за которых Бордо вписывалась бегают теперь не отсреляные

Почистите мне дорогу возле дома потомучто у меня лапки!
Вывозите мусор три раза в день у меня со двора но тариф не повышайте!
И стреляйте собак всех в городе а то бесят

Ваш Маркс
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2433
«Письмо Деду Морозу» - «НГ» запускает традиционную предновогоднюю акцию
Отправлено: 03.12.24 - 10:33
#12
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Повторяю - не отклоняйтесь от темы. Далее будем удалять. Обсуждение опуса Маркса переносите во Флуд.
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