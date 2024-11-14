«Письмо Деду Морозу» - «НГ» запускает традиционную предновогоднюю акцию

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Письмо на деревню дедушке Морозу.



Милый дедушка Мороз Макарыч, пишу тебе письмо из уездного города Костаная. Поздравляю тебя с наступающим Новым Годом и желаю тебе всего хорошего. Потому что у нас самих ничего хорошего уже не осталось.



Вчерась вышел на прогулку по городу и чуть не заколдобился. Мусорные мешки расталдыкнулись и вольготно валяются на вымостках. По главному прошпекту носятся злобные стаи собак, пугая прохожих и облаивая самодвижущиеся повозки. Светофоры похожи на подмаргивающие трехглазые лиха, обманом затягивающие странников под пролетающие колесницы.



Тропы городские никто не чистит. Ходоки плетутся по ним аки старики и старухи, боясь поскользнуться и окропить снежок красненьким. Раньше, милый дедушка, у каждого дворника был свой участок и ответственность. А теперь они ходят толпами, делают занятой вид и ни за что не отвечают.



А ещё сильно не повезло новому кронированному парку с чудным названием "Триатлон". Всю прошлую зиму он стоял под антарктическим слоем льда и даже пингвины боялись зайти на его снежно-скользкие трассы. Потом весной парк утонул и кто там плавал по дорожкам доподлинно неизвестно. А когда все высохло (постаралось летнее солнце) приехали работники и стали усиленно покрывать пылью несчастные пространства, не давая бегунам и гуляющим дышать чистым воздухом.



Теперь опять выпал снег, но поначалу его никто не чистил и парк, как и весь многострадальный город покрылся ледяными бурбасинами. Когда же солнце в очередной раз поплавило лёд, работники парка поспешили изгваздать отремонтированные летом дорожки грязными колесами техники. И такая картина, дедуля, наблюдается во всем городе. Вроде и хотят из сказки сделать быль, но получается только грязь и пыль.



А ещё, дедушка Мороз Макарыч, новые эффективные манагеры придумали прикольный тариф на воду. Чтоб ты понял: вот ежели ты покупаешь одну селёдку, то она стоит полтину. А ежели две, то каждая уже будет по 7 гривен. Такая новая арихметика под священным лозунгом экономии ресурсов помогает монополиям выжать из бедного народишка ещё много живительного навара.



Забери меня, милый дедушка отсюдова, туда, где тенистые сады, сладкие плоды, пение райских птиц услаждает слух чистоплотных и законопослушных горожан. Где нет на улицах грязи и пыли, а чиновники работают на благо населения, а не на показуху. Забери скорее, а то я уже все глаза выплакал от горя.



Всегда твой, Ванька Жуков!