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«Письмо Деду Морозу» - «НГ» запускает традиционную предновогоднюю акцию
«Письмо Деду Морозу» - «НГ» запускает традиционную предновогоднюю акцию
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50633
«Письмо Деду Морозу» - «НГ» запускает традиционную предновогоднюю акцию
Отправлено: 14.11.24 - 13:03
Если ваши дети мечтают о том, чтобы Дед Мороз исполнил их желания, пишут ему письма, но не знают точного адреса, мы можем помочь вам. Сотрудники «НГ» уже не первый год выступают в роли посредников между детьми и новогодним волшебником, помогая исполняться желаниям.
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Re: «Письмо Деду Морозу» - «НГ» запускает традиционную...
Отправлено: 14.11.24 - 13:03
Цитата:
Дедушка Мороз, пусть в этот новый год закончится война и два братских народа помирится. Аминь.
Мы не гарантируем, что желания исполнятся, но в Новый год чудеса могут сбываться.
Дедушка Мороз, пусть в этот новый год закончится война и два братских народа помирится. Аминь.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6857
Re: «Письмо Деду Морозу» - «НГ» запускает традиционную...
Отправлено: 14.11.24 - 13:33
Цитата:
Все этого хотят, вернее весь мир этого хочет: - просто у всех разный бизнес, в том числе и на крови и на войне и на санкциях.
Как говориться: - извини браток, чистый бизнес -ничего другого.
Будем посмотреть: - что сделает со всем этим главный Дед Мороз планеты- Дональд Иванович.
P.S.- всё таки вы миролюбивый по натуре, все эти нападки на украинцев - не что иное как: не выделятся из русскоговорящей толпы, так сказать - следую модному тренду.
Я думаю тут на форуме таких БОЛЬШИНСТВО- в душе за мир, внешне- русские ястребы.
Vit:
два братских народа помирится.
два братских народа помирится.
Все этого хотят, вернее весь мир этого хочет: - просто у всех разный бизнес, в том числе и на крови и на войне и на санкциях.
Как говориться: - извини браток, чистый бизнес -ничего другого.
Будем посмотреть: - что сделает со всем этим главный Дед Мороз планеты- Дональд Иванович.
P.S.- всё таки вы миролюбивый по натуре, все эти нападки на украинцев - не что иное как: не выделятся из русскоговорящей толпы, так сказать - следую модному тренду.
Я думаю тут на форуме таких БОЛЬШИНСТВО- в душе за мир, внешне- русские ястребы.
Re: «Письмо Деду Морозу» - «НГ» запускает традиционную...
Отправлено: 25.11.24 - 20:58
Пацаны. Предлагаю дед мороза украсть.
Спросите зачем?.
Не спрашивайте..
Мы это сделаем из правильных попуждентий.
Детям сделаем праздник
Спросите зачем?.
Не спрашивайте..
Мы это сделаем из правильных попуждентий.
Детям сделаем праздник
Re: «Письмо Деду Морозу» - «НГ» запускает традиционную...
Отправлено: 25.11.24 - 20:59
Кто за мой.?.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 2660
«Письмо Деду Морозу» - «НГ» запускает традиционную предновогоднюю акцию
Отправлено: 03.12.24 - 00:04
Письмо на деревню дедушке Морозу.
Милый дедушка Мороз Макарыч, пишу тебе письмо из уездного города Костаная. Поздравляю тебя с наступающим Новым Годом и желаю тебе всего хорошего. Потому что у нас самих ничего хорошего уже не осталось.
Вчерась вышел на прогулку по городу и чуть не заколдобился. Мусорные мешки расталдыкнулись и вольготно валяются на вымостках. По главному прошпекту носятся злобные стаи собак, пугая прохожих и облаивая самодвижущиеся повозки. Светофоры похожи на подмаргивающие трехглазые лиха, обманом затягивающие странников под пролетающие колесницы.
Тропы городские никто не чистит. Ходоки плетутся по ним аки старики и старухи, боясь поскользнуться и окропить снежок красненьким. Раньше, милый дедушка, у каждого дворника был свой участок и ответственность. А теперь они ходят толпами, делают занятой вид и ни за что не отвечают.
А ещё сильно не повезло новому кронированному парку с чудным названием "Триатлон". Всю прошлую зиму он стоял под антарктическим слоем льда и даже пингвины боялись зайти на его снежно-скользкие трассы. Потом весной парк утонул и кто там плавал по дорожкам доподлинно неизвестно. А когда все высохло (постаралось летнее солнце) приехали работники и стали усиленно покрывать пылью несчастные пространства, не давая бегунам и гуляющим дышать чистым воздухом.
Теперь опять выпал снег, но поначалу его никто не чистил и парк, как и весь многострадальный город покрылся ледяными бурбасинами. Когда же солнце в очередной раз поплавило лёд, работники парка поспешили изгваздать отремонтированные летом дорожки грязными колесами техники. И такая картина, дедуля, наблюдается во всем городе. Вроде и хотят из сказки сделать быль, но получается только грязь и пыль.
А ещё, дедушка Мороз Макарыч, новые эффективные манагеры придумали прикольный тариф на воду. Чтоб ты понял: вот ежели ты покупаешь одну селёдку, то она стоит полтину. А ежели две, то каждая уже будет по 7 гривен. Такая новая арихметика под священным лозунгом экономии ресурсов помогает монополиям выжать из бедного народишка ещё много живительного навара.
Забери меня, милый дедушка отсюдова, туда, где тенистые сады, сладкие плоды, пение райских птиц услаждает слух чистоплотных и законопослушных горожан. Где нет на улицах грязи и пыли, а чиновники работают на благо населения, а не на показуху. Забери скорее, а то я уже все глаза выплакал от горя.
Всегда твой, Ванька Жуков!
Милый дедушка Мороз Макарыч, пишу тебе письмо из уездного города Костаная. Поздравляю тебя с наступающим Новым Годом и желаю тебе всего хорошего. Потому что у нас самих ничего хорошего уже не осталось.
Вчерась вышел на прогулку по городу и чуть не заколдобился. Мусорные мешки расталдыкнулись и вольготно валяются на вымостках. По главному прошпекту носятся злобные стаи собак, пугая прохожих и облаивая самодвижущиеся повозки. Светофоры похожи на подмаргивающие трехглазые лиха, обманом затягивающие странников под пролетающие колесницы.
Тропы городские никто не чистит. Ходоки плетутся по ним аки старики и старухи, боясь поскользнуться и окропить снежок красненьким. Раньше, милый дедушка, у каждого дворника был свой участок и ответственность. А теперь они ходят толпами, делают занятой вид и ни за что не отвечают.
А ещё сильно не повезло новому кронированному парку с чудным названием "Триатлон". Всю прошлую зиму он стоял под антарктическим слоем льда и даже пингвины боялись зайти на его снежно-скользкие трассы. Потом весной парк утонул и кто там плавал по дорожкам доподлинно неизвестно. А когда все высохло (постаралось летнее солнце) приехали работники и стали усиленно покрывать пылью несчастные пространства, не давая бегунам и гуляющим дышать чистым воздухом.
Теперь опять выпал снег, но поначалу его никто не чистил и парк, как и весь многострадальный город покрылся ледяными бурбасинами. Когда же солнце в очередной раз поплавило лёд, работники парка поспешили изгваздать отремонтированные летом дорожки грязными колесами техники. И такая картина, дедуля, наблюдается во всем городе. Вроде и хотят из сказки сделать быль, но получается только грязь и пыль.
А ещё, дедушка Мороз Макарыч, новые эффективные манагеры придумали прикольный тариф на воду. Чтоб ты понял: вот ежели ты покупаешь одну селёдку, то она стоит полтину. А ежели две, то каждая уже будет по 7 гривен. Такая новая арихметика под священным лозунгом экономии ресурсов помогает монополиям выжать из бедного народишка ещё много живительного навара.
Забери меня, милый дедушка отсюдова, туда, где тенистые сады, сладкие плоды, пение райских птиц услаждает слух чистоплотных и законопослушных горожан. Где нет на улицах грязи и пыли, а чиновники работают на благо населения, а не на показуху. Забери скорее, а то я уже все глаза выплакал от горя.
Всегда твой, Ванька Жуков!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 25385
«Письмо Деду Морозу» - «НГ» запускает традиционную предновогоднюю акцию
Отправлено: 03.12.24 - 00:22
Цитата:
На недельку раньше бы это письмо
[Исправлено: maxsaf, 03.12.2024 - 01:24]
Маркс:
Забери меня, милый дедушка отсюдова
Забери меня, милый дедушка отсюдова
На недельку раньше бы это письмо
[Исправлено: maxsaf, 03.12.2024 - 01:24]
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