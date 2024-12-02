Отправлено: - 20:34

electro:

"тариф без ндс

Цитата:Действительно: - мы же платим тариф "с НДС", тогда зачем нам нужно знать "БЕЗ НДС" ??Цитата://чем больше тратишь, тем больше платишь.//А, нельзя так: "..чем меньше тратишь, тем меньше тариф...", скажем для таких людей оставить прежний, более низкий тариф ???