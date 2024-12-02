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≡ Тариф на холодную воду вырастет с нового года в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50633
Тариф на холодную воду вырастет с нового года в Костанае
Отправлено: 02.12.24 - 20:03
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О повышении стоимости услуг по подаче воды и водоотведению сообщает ГКП "Костанай-Су". Новые тарифы для населения и организаций вступят в силу с 1 января 2025 года. Тогда же начнет действовать и дифференциальный тариф.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1558
Re: Тариф на холодную воду вырастет с нового года в Костанае
Отправлено: 02.12.24 - 20:03
#1
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вопрос "водникам"
какого черта вы публикуете "тариф без ндс"???
в вышеприведенной таблице логичнее видеть старую цену и новую
а по сути, кто вам дал право распоряжаться дифференциацией? экономизды
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6857
Re: Тариф на холодную воду вырастет с нового года в Костанае
Отправлено: 02.12.24 - 20:34
#2
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Цитата:
electro:
"тариф без ндс


Действительно: - мы же платим тариф "с НДС", тогда зачем нам нужно знать "БЕЗ НДС" ??

Цитата://чем больше тратишь, тем больше платишь.//

А, нельзя так: "..чем меньше тратишь, тем меньше тариф...", скажем для таких людей оставить прежний, более низкий тариф ???
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1558
Re: Тариф на холодную воду вырастет с нового года в Костанае
Отправлено: 02.12.24 - 23:14
#3
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ответ простой
им нужно заработать
не важно, какими ресурсами, и какой ценой
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11452
Re: Тариф на холодную воду вырастет с нового года в Костанае
Отправлено: 02.12.24 - 23:36
#4
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---Бюджетные организации платят раз в 15 больше . То есть деньги идут из бюджета , который складывается также из налогов населения . Значит народ платит и здесь ?
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