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≡ "Прихожу домой, а мне эсэмэсочка: "Смерть оккупантке" - Дело о клевете и обвинениях в сепаратизме вновь рассмотрел суд в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50633
"Прихожу домой, а мне эсэмэсочка: "Смерть оккупантке" - Дело о клевете и обвинениях в сепаратизме вновь рассмотрел суд в Костанае
Отправлено: 02.12.24 - 15:59
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История активиста Сергея ЗИНЧЕНКО получила продолжение. В начале октября его признали виновным в клевете и назначили арест на 20 суток. А теперь предъявили гражданский иск, в котором истица потребовала опровержения, извинений и компенсации морального вреда в размере 2 млн тенге.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17211
"Прихожу домой, а мне эсэмэсочка: "Смерть оккупантке" - Дело о клевете и обвинениях в сепаратизме вновь рассмотрел суд в Костанае
Отправлено: 02.12.24 - 23:22
#15
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Цитата:
maxsaf:
Брехня, всех блогеров приравняли к СМИ законодательно.

Покажи где и статью
Цитата:
maxsaf:
Я тоже не СМИ. Можешь написать любую дичь, я ее репостну, и мне ниче не будет.

Тебе будет если на тебя подадут заявление
Нг выдаст полиции твои регистрационные данные
И если деяние будет уголовное Канада обязана будет тебя выдать))
Но благо ты нафиг никому не нужен
На крайняк у нас майор Каратаев где то там ещё бегает)
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25384
"Прихожу домой, а мне эсэмэсочка: "Смерть оккупантке" - Дело о клевете и обвинениях в сепаратизме вновь рассмотрел суд в Костанае
Отправлено: 02.12.24 - 23:30
#16
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Цитата:
abaika95:
Покажи где и статью

Пишу опровержение: блогеров не приравняли к СМИ. :lol:
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25384
"Прихожу домой, а мне эсэмэсочка: "Смерть оккупантке" - Дело о клевете и обвинениях в сепаратизме вновь рассмотрел суд в Костанае
Отправлено: 02.12.24 - 23:35
#17
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Цитата:
abaika95:
Тебе будет

Ты дичь то напиши для начала ;-) а там уже видно будет, кому из нас влетит :lol:

[Исправлено: maxsaf, 03.12.2024 - 00:50]
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