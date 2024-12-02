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≡ "Прихожу домой, а мне эсэмэсочка: "Смерть оккупантке" - Дело о клевете и обвинениях в сепаратизме вновь рассмотрел суд в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50633
"Прихожу домой, а мне эсэмэсочка: "Смерть оккупантке" - Дело о клевете и обвинениях в сепаратизме вновь рассмотрел суд в Костанае
Отправлено: 02.12.24 - 15:59
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История активиста Сергея ЗИНЧЕНКО получила продолжение. В начале октября его признали виновным в клевете и назначили арест на 20 суток. А теперь предъявили гражданский иск, в котором истица потребовала опровержения, извинений и компенсации морального вреда в размере 2 млн тенге.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17211
"Прихожу домой, а мне эсэмэсочка: "Смерть оккупантке" - Дело о клевете и обвинениях в сепаратизме вновь рассмотрел суд в Костанае
Отправлено: 02.12.24 - 15:59
#1
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смешная ситуация)

в костанае все знают и понимают кто такой зинченко
у котрого работа быть "професильнальным страдальцем" то против вакцин народ выведет на площадь за что 15 суток получит, то ему не нравится как снег убирают и он призовет всех выходить на митинг за что опять всхлопотает, то он оказывается инженер атомщик и против АЭС собирался выступить и опять его закрыли злые полицаи ни за что
а вот еще выесняется он еще и мать его ПРАВОЗАЩИТНИК!!!)) многостаночник прям

как то сильно опошлили термин активист и правозащитник такими вот персонажами
вот сейчас скандал в стране, блогеров уличили в отмазывании Дикого армана опгшника который под руковдством КНБ титушкой по алмате бегал, витрины разбивал и как его решили обелить? правильно обьявив активистом и жертвой режима)) мол его подставили)
так и у нас и получается
один правозащитник людей оскорбляет в сети
а другой глава ОПГ политической жертвой становится

то что он совершил антиправовое деяние которое потом признал на апеляции никто внимание обращать не хочет, это полиция его подставила чтобы он этот пост сделал))) может злой майор каратаев за него сидел еще и текст писал в его аккаунте? лишь бы только зинченко против аэс не выступил)

Цитата:
по данным полиции, проживает в Украине, поэтому пока его не могут привлечь к ответственности в Казахстане.


нашли себе теплое пристанище в киеве всякие басе-масе, абдугалиевы и все остальные

Цитата:
так как активист настаивает, что он лишь репостнул пост другого блогера


репостнул и что дальше? в законе у нас нет понятия репост или не репост
есть публикация на его странице, он сам ее сделал а ни кто-то другой за него, значит несет персональную авторскую отвественность как владелец аккаунта
причем тут вообще аргумент с репостом? детский сад и вот такие у нас правозащитники

вообще тут вопросы к этому ОО "Кадыр касиет" возникают
в какой правзащитной органзиации зинченко состоит? имеет ли он юридическое образование? обсуждалось ли моральное и этическое поведение зинченко как члена правазащитной организации? если да то какой итог?
может ли правозащитник без судебного решения обвинять людей в сепаратиской или иной уголовно наказуемой деятельности?

журналисты НГ это же ваш любимый активист, задайте вопросы)
дюже интересно

[Исправлено: Тимур Гафуров, 02.12.2024 - 16:14]

[Исправлено: abaika95, 02.12.2024 - 17:17]
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2430
"Прихожу домой, а мне эсэмэсочка: "Смерть оккупантке" - Дело о клевете и обвинениях в сепаратизме вновь рассмотрел суд в Костанае
Отправлено: 02.12.24 - 16:19
#2
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Цитата:
abaika95:
журналисты НГ это же ваш любимый активист,

Ну, это явное преувеличение. Нет у нас активистов любимых или нелюбимых. Пишем про всех, чья активность нам интересна.
Цитата:
abaika95:
задайте вопросы)

Здесь открытая площадка: вы спрашиваете и вам отвечают. Выполнять функции посредника редакция не намерена. Если Сергей Зинченко захочет ответить - пусть ответит.
Один вопрос я удалил, как совсем уж некорректный. Равно как и высказывание в адрес проживающих в Украине.

Нас в данном судебном процессе интересовала тема последствий высказываний в соцсетях. О чем и написали.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17211
"Прихожу домой, а мне эсэмэсочка: "Смерть оккупантке" - Дело о клевете и обвинениях в сепаратизме вновь рассмотрел суд в Костанае
Отправлено: 02.12.24 - 17:46
#3
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Один вопрос я удалил, как совсем уж некорректный. Равно как и высказывание в адрес проживающих в Украине.

а в чем некорректность?

у меня доказательства есть. вот и хотелось бы узнать как правозащитная организация в которой состоит Зинченко это прокомментирует? и знает ли вообще об этих фактах?
а то создается впечетление что у нас любой сейчас может называть себя правозащитником и в суде давить на аргумент что его судят не за административные проступки а за какую то мнимую оппозицию властям

[Исправлено: Тимур Гафуров, 02.12.2024 - 21:21]
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7250
Re: "Прихожу домой, а мне эсэмэсочка: "Смерть...
Отправлено: 02.12.24 - 18:03
#4
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Просто любопытно, кто-нибудь читает комменты на тиктоке. Лично мне угрозы и оскорбления сыпятся каждый день за мои пророссийские взгляды. К ним добавились религиозные радикалы. Одним словом повода судиться намерено, нужно штат адвокатов набирать,но мне некогда
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2430
"Прихожу домой, а мне эсэмэсочка: "Смерть оккупантке" - Дело о клевете и обвинениях в сепаратизме вновь рассмотрел суд в Костанае
Отправлено: 02.12.24 - 21:20
#5
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Цитата:
abaika95:
а в чем некорректность?

Некорректность в том, что вы - под ником. А Зинченко - нет. Есть доказательства - делитесь на своих личных страницах. Со всей вытекающей из этого ответственностью. Редакция отвечать за ваши обвинения не намерена.
Обращайтесь напрямую в правозащитную организацию. К теме статье эти обстоятельства отношения не имеют.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25384
"Прихожу домой, а мне эсэмэсочка: "Смерть оккупантке" - Дело о клевете и обвинениях в сепаратизме вновь рассмотрел суд в Костанае
Отправлено: 02.12.24 - 21:25
#6
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Цитата:
Они пишут, что собирают деньги на солярку, чтобы спалить мою машину

Нищеброды-мстители? Это что то новенькое, надо марвелу идею подкинуть :lol:

[Исправлено: maxsaf, 02.12.2024 - 23:44]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25384
Re: "Прихожу домой, а мне эсэмэсочка: "Смерть...
Отправлено: 02.12.24 - 21:34
#7
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Цитата:
блогер Абдугали, по данным полиции, проживает в Украине, 

Серьезно?)) Чем патриоту Казахстан не угодил? :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25384
Re: "Прихожу домой, а мне эсэмэсочка: "Смерть...
Отправлено: 02.12.24 - 21:41
#8
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Цитата:
Зинченко обязан опубликовать пост, в котором укажет, что Татьяна Г. "не является сепаратисткой"

Нет, не обязан, так как он этого не знает наверняка.

Цитата:
Поэтому для меня самое главное - чтобы он сделал опровержение, чтобы люди поняли, что я вне политики и действительно не знала, что означает термин "Вежливые люди".

Здесь то же самое: он понятия не имеет, что истец знал, и чего не знал. Он может опровергнуть свои слова. Но там вроде и опровергать нечего, если это был репост чужих слов.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17211
"Прихожу домой, а мне эсэмэсочка: "Смерть оккупантке" - Дело о клевете и обвинениях в сепаратизме вновь рассмотрел суд в Костанае
Отправлено: 02.12.24 - 22:17
#9
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Некорректность в том, что вы - под ником. А Зинченко - нет

Никто не мешает ему зайти под ником и ответить
Цитата:
Тимур Гафуров:
Есть доказательства - делитесь на своих личных страницах

Вам как редакции не интересно значит? Ок
Цитата:
Тимур Гафуров:
Обращайтесь напрямую в правозащитную организацию

Мы как читатели не знаем в какой правозащитной организации он числится
И вы это не уточнили как журналисты после суда.
В итоге информация в материале не полная

Цитата:
maxsaf:
Нет, не обязан, так как он этого не знает наверняка

Нет обязан
Он за это даже отсидел
Так как без доказательств обвинил человека
Теперь должен сделать опровержение
Цитата:
maxsaf:
Он может опровергнуть свои слова. Но там вроде и опровергать нечего, если это был репост чужих слов.

То что он публикует у себя на странице это уже его слова
Репост не репост никто не рассматривает
Он автор публикации
Как только он нажал кнопку опубликовать он автоматически становится ответственным за написаное
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25384
"Прихожу домой, а мне эсэмэсочка: "Смерть оккупантке" - Дело о клевете и обвинениях в сепаратизме вновь рассмотрел суд в Костанае
Отправлено: 02.12.24 - 22:29
#10
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Цитата:
abaika95:
Так как без доказательств обвинил человека

Если я без доказательств скажу, что ты мягко говоря, не очень умный человек, то меня могут обязать отказаться от своих слов через суд, и в лучшем случае, я укажу, что мне ничего не известно о твоих умственных способностях. Но никто меня не заставит доказывать, что ты умный. :lol: сам это доказывай, если ума хватит :lol:

[Исправлено: maxsaf, 02.12.2024 - 23:46]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25384
"Прихожу домой, а мне эсэмэсочка: "Смерть оккупантке" - Дело о клевете и обвинениях в сепаратизме вновь рассмотрел суд в Костанае
Отправлено: 02.12.24 - 22:34
#11
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Цитата:
abaika95:
То что он публикует у себя на странице это уже его слова Репост не репост никто не рассматривает Он автор публикации Как только он нажал кнопку опубликовать он автоматически становится ответственным за написаное

Если новостной ресурс делает репост слов Байдена, к примеру "я хочу начать третью мировую сегодня после обеда". Это значит СМИ ответственны в равной степени или даже больше?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17211
"Прихожу домой, а мне эсэмэсочка: "Смерть оккупантке" - Дело о клевете и обвинениях в сепаратизме вновь рассмотрел суд в Костанае
Отправлено: 02.12.24 - 22:56
#12
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Цитата:
maxsaf:
Если я без доказательств скажу, что ты мягко говоря, не очень умный человек

Если ты оскорбишь меня
Ты просто по суду извинишься
Если ты публично обвинишь меня в уголовном преступлении
И проиграешь суд
То ты обязан будешь опровергнуть свои измышления

Цитата:
maxsaf:
Но никто меня не заставит доказывать, что ты умный

Учитывая какие вопросы ты тут задаешь
Это мне придется доказывать что ты можешь вообще что-то понимать))Цитата:
maxsaf:
Если новостной ресурс делает репост слов Байдена, к примеру "я хочу начать третью мировую сегодня после обеда". Это значит СМИ ответственны в равной степени или даже больше?

Зинченко не СМИ
Он автор у себя на личной странице
Все что он пишет на личной странице это его авторские материалы
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25384
"Прихожу домой, а мне эсэмэсочка: "Смерть оккупантке" - Дело о клевете и обвинениях в сепаратизме вновь рассмотрел суд в Костанае
Отправлено: 02.12.24 - 23:00
#13
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Цитата:
abaika95:
Зинченко не СМИ

Брехня, всех блогеров приравняли к СМИ законодательно. ;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25384
"Прихожу домой, а мне эсэмэсочка: "Смерть оккупантке" - Дело о клевете и обвинениях в сепаратизме вновь рассмотрел суд в Костанае
Отправлено: 02.12.24 - 23:01
#14
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Цитата:
abaika95:
Зинченко не СМИ Он автор у себя на личной странице Все что он пишет на личной странице это его авторские материалы

Я тоже не СМИ. Можешь написать любую дичь, я ее репостну, и мне ниче не будет. 8-) (только про редакцию НГ ниче плохого не пиши, тут моя логика не работает) :lol:

[Исправлено: maxsaf, 03.12.2024 - 00:13]
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