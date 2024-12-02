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Детский омбудсмен предложила законодательно запретить родителям оставлять детей до 12 лет одних дома
Детский омбудсмен предложила законодательно запретить родителям оставлять детей до 12 лет одних дома
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50631
Детский омбудсмен предложила законодательно запретить родителям оставлять детей до 12 лет одних дома
Отправлено: 02.12.24 - 12:27
Детский омбудсмен Динара Закиева отреагировала на трагедию в Акмолинской области, где в пожаре погибли двое детей. По её данным, с начала 2024 года в Казахстане произошло 15 пожаров с гибелью детей, в большинстве случаев дети находились дома одни.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.23
- Сообщений:
- 243
Re: Детский омбудсмен предложила законодательно запретить...
Отправлено: 02.12.24 - 12:27
Да, и не забудьте в закон добавить пункт, чтобы родители, сидя с 12-летним подростком дома, не отлынивали дуть ему на попу, а то вдруг в плаче зайдётся ! А если серьёзно - это дурдом ! Такие идиотские законы могут придумывать люди, полностью оторванные от реальной жизни, а тем более сельской. Давайте уж до армии подержим детей в манежике, ну может за паспортом сводим на поводке.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6857
Re: Детский омбудсмен предложила законодательно запретить...
Отправлено: 02.12.24 - 12:35
Цитата:
Их у нас много, причём они НЕ КОНЧАЮТСЯ никогда : - "...патаму шта-патаму шта.."; "...обед в Алма-Ате за 500 тенге..."; "..живи на две коровы..."; "...когда рожала у нас совета не спрашивала..."; "...если пенсионер работать продолжает, то пенсию ему не выплачивать..." и так далее.
Филипповна:
Такие идиотские законы могут придумывать люди, полностью оторванные от реальной жизни, а тем более сельской
Такие идиотские законы могут придумывать люди, полностью оторванные от реальной жизни, а тем более сельской
Их у нас много, причём они НЕ КОНЧАЮТСЯ никогда : - "...патаму шта-патаму шта.."; "...обед в Алма-Ате за 500 тенге..."; "..живи на две коровы..."; "...когда рожала у нас совета не спрашивала..."; "...если пенсионер работать продолжает, то пенсию ему не выплачивать..." и так далее.
L
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.02.13
- Сообщений:
- 366
Детский омбудсмен предложила законодательно запретить родителям оставлять детей до 12 лет одних дома
Отправлено: 02.12.24 - 16:16
Да не забудьте добавить тогда женщинам декрет до тех самых 12 лет, оплачиваемый...
А если серьезно - Ощущение, что в моменты , когда над нашей экономикой или политикой сильно сгущаются краски (тенге 500+ стоимость привет), то быстро на первые места выбрасываются такие новости, как громоотводы, для отвлечения внимания.
К слову о новости, в подавляющем большинстве случаев, всё это безденежье или простая халатность.
С 7 лет ребенок может сам находится дома. И разогреть обед, и уроки сделать, у найдёт чем заняться, пока родители пытаются обеспечить его светлое будущее (мой опыт родителя). Да поставьте вы пару камер дома кухня / зал, где он проводит больше время пока маленький или опасные зоны и всё.
Все эти новости про дом, где был пожар (печки), угарный газ - всё от безденежья. Может конечно и личной халатности родителя. С окон маленькие дети выпадают - тоже поставьте вы уже решетки на окна, раз бывает ситуация, что ребенок может остаться один дома (и плевать какой этаж, эта ваша забота о детях, раз работаете и копите им на будущее).
P.S.: По существу, очередной попытка снять ответственность с одних и организовать заботы и рычаги воздействия для других.
[Исправлено: Lamka, 02.12.2024 - 17:18]
А если серьезно - Ощущение, что в моменты , когда над нашей экономикой или политикой сильно сгущаются краски (тенге 500+ стоимость привет), то быстро на первые места выбрасываются такие новости, как громоотводы, для отвлечения внимания.
К слову о новости, в подавляющем большинстве случаев, всё это безденежье или простая халатность.
С 7 лет ребенок может сам находится дома. И разогреть обед, и уроки сделать, у найдёт чем заняться, пока родители пытаются обеспечить его светлое будущее (мой опыт родителя). Да поставьте вы пару камер дома кухня / зал, где он проводит больше время пока маленький или опасные зоны и всё.
Все эти новости про дом, где был пожар (печки), угарный газ - всё от безденежья. Может конечно и личной халатности родителя. С окон маленькие дети выпадают - тоже поставьте вы уже решетки на окна, раз бывает ситуация, что ребенок может остаться один дома (и плевать какой этаж, эта ваша забота о детях, раз работаете и копите им на будущее).
P.S.: По существу, очередной попытка снять ответственность с одних и организовать заботы и рычаги воздействия для других.
[Исправлено: Lamka, 02.12.2024 - 17:18]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 483
Re: Детский омбудсмен предложила законодательно запретить...
Отправлено: 02.12.24 - 19:33
Самое главное в том, что омбудсмен осознавала что она говорит и что именно она подразумевала? Думаю, что нет! Это набор слов для того, чтобы создать видимость полезности на этом посту и видимость своей работоспособности. Как можно оставить детей без присмотра, если они не достигли 12 лет? Считаю, что того, кто оставил детей без присмотра сроком на 1 час и более нужно привлекать к уголовной ответственности! Это во-первых! Во-вторых, если дети оставленные без присмотра родителей, погибли, то привлекать к уголовной ответственности сроком от 15 лет л/л до пожизненного заключения. В-третьих наказывать по полной и органы опеки, отделы по делам несовершеннолетних МВД РК, если семейка стоит на учете как неблагополучная, а родители, ссылаясь, что работают, бросили детей на погибель, чтобы не содержать их и не воспитывать! Ведь родитель, оставляя детей самих, знает, что подвергает их опасности, особенно тогда когда топится печь, когда электрические розетки не закрыты, окна не оборудованы решетками! Сейчас все родители об этих предупреждениях знают, поскольку у всех на руках смартфоны, поэтому если дети погибли, то это сразу означает, что от них избавились, чтобы потом получить жилье от жалостливого гос-ва и не нести никакой ответственности перед гос-вом,которое в ст. 27 Конституции РК указало следующее: "Забота о детях и их воспитание являются естественным правом и обязанностью Родителей". И все видим, как родители не заботятся о своих детях. Тогда возникает вполне резонный вопрос: Зачем и для чего вообще рожают детей?"
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6857
Детский омбудсмен предложила законодательно запретить родителям оставлять детей до 12 лет одних дома
Отправлено: 02.12.24 - 19:53
Цитата:
Почти по Назарбаеву, когда он разорался из-за того что надо многодетным матерям платить АСП из бюджета по 42 500 тенге. Зато "своим" коммерческим банкам выделял МНОГОМИЛЛИАРДНЫЕ субсидии из того же гос.бюджета на их поддержку, якобы, пострадавшим от МИРОВОГО финансового кризиса.
Цитата:
С ДЕСЯТИ лет оставался дома за старшего: - на мне было придя со школы -печь растопить, воды натаскать, скот накормить, напоить и навоз вывезти, уроки сделать и на речку за 5 километров сбегать- хоккей поиграть.
[Исправлено: ACROS, 02.12.2024 - 21:22]
абике:
Зачем и для чего вообще рожают детей
Зачем и для чего вообще рожают детей
Почти по Назарбаеву, когда он разорался из-за того что надо многодетным матерям платить АСП из бюджета по 42 500 тенге. Зато "своим" коммерческим банкам выделял МНОГОМИЛЛИАРДНЫЕ субсидии из того же гос.бюджета на их поддержку, якобы, пострадавшим от МИРОВОГО финансового кризиса.
Цитата:
абике:
Как можно оставить детей без присмотра, если они не достигли 12 лет?
Как можно оставить детей без присмотра, если они не достигли 12 лет?
С ДЕСЯТИ лет оставался дома за старшего: - на мне было придя со школы -печь растопить, воды натаскать, скот накормить, напоить и навоз вывезти, уроки сделать и на речку за 5 километров сбегать- хоккей поиграть.
[Исправлено: ACROS, 02.12.2024 - 21:22]
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1066
Детский омбудсмен предложила законодательно запретить родителям оставлять детей до 12 лет одних дома
Отправлено: 02.12.24 - 20:09
Цитата:
В учебнике по общей биологии есть ответ на этот вопрос. И в том же самом учебнике есть ответ на вопрос почему родители могут не заботится о детях, не совсем очевидный, тут уже слегка подумать придется.
У меня скорее вопрос че это за повальная "трясучка" над детьми?
абике: Зачем и для чего вообще рожают детей?"
В учебнике по общей биологии есть ответ на этот вопрос. И в том же самом учебнике есть ответ на вопрос почему родители могут не заботится о детях, не совсем очевидный, тут уже слегка подумать придется.
У меня скорее вопрос че это за повальная "трясучка" над детьми?
Детский омбудсмен предложила законодательно запретить родителям оставлять детей до 12 лет одних дома
Отправлено: 02.12.24 - 20:26
Цитата:
Часто из окон выпадают, причем в основном с инвалидностью остаются в итоге на всю жизнь.
Карачун:
У меня скорее вопрос че это за повальная "трясучка" над детьми?
У меня скорее вопрос че это за повальная "трясучка" над детьми?
Часто из окон выпадают, причем в основном с инвалидностью остаются в итоге на всю жизнь.
Детский омбудсмен предложила законодательно запретить родителям оставлять детей до 12 лет одних дома
Отправлено: 02.12.24 - 20:29
Цитата:
А ещё это связано с общемировой трясучкой. Переживать стали больше за собачек, за БЛМщиками, за меньшинствами. Эта тенденция заставляет усилить и все остальные переживания.
Карачун:
У меня скорее вопрос че это за повальная "трясучка" над детьми?
У меня скорее вопрос че это за повальная "трясучка" над детьми?
А ещё это связано с общемировой трясучкой. Переживать стали больше за собачек, за БЛМщиками, за меньшинствами. Эта тенденция заставляет усилить и все остальные переживания.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1066
Детский омбудсмен предложила законодательно запретить родителям оставлять детей до 12 лет одних дома
Отправлено: 02.12.24 - 20:35
Цитата:
Видимо у нас разные представления о "часто". Ну да ладно, с терминологией определяться не будем.
Выпал, и что с того? Че стране-то переживать по этому поводу? У него есть мама и папа, вот они, если хотят, пусть и переживают.
maxsaf:
Часто из окон выпадают,
Часто из окон выпадают,
Видимо у нас разные представления о "часто". Ну да ладно, с терминологией определяться не будем.
Выпал, и что с того? Че стране-то переживать по этому поводу? У него есть мама и папа, вот они, если хотят, пусть и переживают.
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