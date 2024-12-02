Re: Детский омбудсмен предложила законодательно запретить...

Отправлено: - 19:33

Самое главное в том, что омбудсмен осознавала что она говорит и что именно она подразумевала? Думаю, что нет! Это набор слов для того, чтобы создать видимость полезности на этом посту и видимость своей работоспособности. Как можно оставить детей без присмотра, если они не достигли 12 лет? Считаю, что того, кто оставил детей без присмотра сроком на 1 час и более нужно привлекать к уголовной ответственности! Это во-первых! Во-вторых, если дети оставленные без присмотра родителей, погибли, то привлекать к уголовной ответственности сроком от 15 лет л/л до пожизненного заключения. В-третьих наказывать по полной и органы опеки, отделы по делам несовершеннолетних МВД РК, если семейка стоит на учете как неблагополучная, а родители, ссылаясь, что работают, бросили детей на погибель, чтобы не содержать их и не воспитывать! Ведь родитель, оставляя детей самих, знает, что подвергает их опасности, особенно тогда когда топится печь, когда электрические розетки не закрыты, окна не оборудованы решетками! Сейчас все родители об этих предупреждениях знают, поскольку у всех на руках смартфоны, поэтому если дети погибли, то это сразу означает, что от них избавились, чтобы потом получить жилье от жалостливого гос-ва и не нести никакой ответственности перед гос-вом,которое в ст. 27 Конституции РК указало следующее: "Забота о детях и их воспитание являются естественным правом и обязанностью Родителей". И все видим, как родители не заботятся о своих детях. Тогда возникает вполне резонный вопрос: Зачем и для чего вообще рожают детей?"