Отправлено: - 20:04

юля елиссева:

/Ее открыли в 1978 году.

Цитата://Напомним, в Костанае тоже была своя детская железная дорога/Цитата:И не только в Кустанае: - в 1986 году точно такую же детскую железную дорогу в г.Джетыгара организовал и запустил тогдашний Первый секретарь горкома комсомола мой коллега по комсомолу и друг, ныне успешный бизнесмен - Руслан Булудов( мы как соседи- приезжали за передовым опытом). Об этом писали все центральные и республиканские молодёжные газеты, даже "Ленинская Смена" писала, кажется Катков Володя - соб.корр., этой газеты по нашей области, писал об этом.