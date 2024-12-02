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≡ Детскую железную дорогу восстановили в Семее: что известно
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50631
Детскую железную дорогу восстановили в Семее: что известно
Отправлено: 02.12.24 - 17:18
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На острове Бейбітшілік в Семее восстановлена и официально открыта детская железная дорога. Ее протяженность всего два километра, по ней будет курсировать тепловоз с тремя вагонами, которые вмещают 70 пассажиров.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3647
Re: Детскую железную дорогу восстановили в Семее: что известно
Отправлено: 02.12.24 - 17:18
#1
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//Ее открыли в 1978 году.//
а почему первого машиниста не назвали? ))
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6857
Re: Детскую железную дорогу восстановили в Семее: что известно
Отправлено: 02.12.24 - 20:04
#2
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Цитата://Напомним, в Костанае тоже была своя детская железная дорога/

Цитата:
юля елиссева:
/Ее открыли в 1978 году.


И не только в Кустанае: - в 1986 году точно такую же детскую железную дорогу в г.Джетыгара организовал и запустил тогдашний Первый секретарь горкома комсомола мой коллега по комсомолу и друг, ныне успешный бизнесмен - Руслан Булудов( мы как соседи- приезжали за передовым опытом). Об этом писали все центральные и республиканские молодёжные газеты, даже "Ленинская Смена" писала, кажется Катков Володя - соб.корр., этой газеты по нашей области, писал об этом.
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