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"Прихожу домой, а мне эсэмэсочка: "Смерть оккупантке" - Дело о клевете и обвинениях в сепаратизме вновь рассмотрел суд в Костанае
"Прихожу домой, а мне эсэмэсочка: "Смерть оккупантке" - Дело о клевете и обвинениях в сепаратизме вновь рассмотрел суд в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
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- 50630
"Прихожу домой, а мне эсэмэсочка: "Смерть оккупантке" - Дело о клевете и обвинениях в сепаратизме вновь рассмотрел суд в Костанае
Отправлено: 02.12.24 - 15:59
История активиста Сергея ЗИНЧЕНКО получила продолжение. В начале октября его признали виновным в клевете и назначили арест на 20 суток. А теперь предъявили гражданский иск, в котором истица потребовала опровержения, извинений и компенсации морального вреда в размере 2 млн тенге.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
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- 17207
"Прихожу домой, а мне эсэмэсочка: "Смерть оккупантке" - Дело о клевете и обвинениях в сепаратизме вновь рассмотрел суд в Костанае
Отправлено: 02.12.24 - 15:59
смешная ситуация)
в костанае все знают и понимают кто такой зинченко
у котрого работа быть "професильнальным страдальцем" то против вакцин народ выведет на площадь за что 15 суток получит, то ему не нравится как снег убирают и он призовет всех выходить на митинг за что опять всхлопотает, то он оказывается инженер атомщик и против АЭС собирался выступить и опять его закрыли злые полицаи ни за что
а вот еще выесняется он еще и мать его ПРАВОЗАЩИТНИК!!!)) многостаночник прям
как то сильно опошлили термин активист и правозащитник такими вот персонажами
вот сейчас скандал в стране, блогеров уличили в отмазывании Дикого армана опгшника который под руковдством КНБ титушкой по алмате бегал, витрины разбивал и как его решили обелить? правильно обьявив активистом и жертвой режима)) мол его подставили)
так и у нас и получается
один правозащитник людей оскорбляет в сети
а другой глава ОПГ политической жертвой становится
то что он совершил антиправовое деяние которое потом признал на апеляции никто внимание обращать не хочет, это полиция его подставила чтобы он этот пост сделал))) может злой майор каратаев за него сидел еще и текст писал в его аккаунте? лишь бы только зинченко против аэс не выступил)
Цитата:
нашли себе теплое пристанище в киеве всякие басе-масе, абдугалиевы и все остальные
Цитата:
репостнул и что дальше? в законе у нас нет понятия репост или не репост
есть публикация на его странице, он сам ее сделал а ни кто-то другой за него, значит несет персональную авторскую отвественность как владелец аккаунта
причем тут вообще аргумент с репостом? детский сад и вот такие у нас правозащитники
вообще тут вопросы к этому ОО "Кадыр касиет" возникают
в какой правзащитной органзиации зинченко состоит? имеет ли он юридическое образование? обсуждалось ли моральное и этическое поведение зинченко как члена правазащитной организации? если да то какой итог?
может ли правозащитник без судебного решения обвинять людей в сепаратиской или иной уголовно наказуемой деятельности?
журналисты НГ это же ваш любимый активист, задайте вопросы)
дюже интересно
[Исправлено: Тимур Гафуров, 02.12.2024 - 16:14]
[Исправлено: abaika95, 02.12.2024 - 17:17]
в костанае все знают и понимают кто такой зинченко
у котрого работа быть "професильнальным страдальцем" то против вакцин народ выведет на площадь за что 15 суток получит, то ему не нравится как снег убирают и он призовет всех выходить на митинг за что опять всхлопотает, то он оказывается инженер атомщик и против АЭС собирался выступить и опять его закрыли злые полицаи ни за что
а вот еще выесняется он еще и мать его ПРАВОЗАЩИТНИК!!!)) многостаночник прям
как то сильно опошлили термин активист и правозащитник такими вот персонажами
вот сейчас скандал в стране, блогеров уличили в отмазывании Дикого армана опгшника который под руковдством КНБ титушкой по алмате бегал, витрины разбивал и как его решили обелить? правильно обьявив активистом и жертвой режима)) мол его подставили)
так и у нас и получается
один правозащитник людей оскорбляет в сети
а другой глава ОПГ политической жертвой становится
то что он совершил антиправовое деяние которое потом признал на апеляции никто внимание обращать не хочет, это полиция его подставила чтобы он этот пост сделал))) может злой майор каратаев за него сидел еще и текст писал в его аккаунте? лишь бы только зинченко против аэс не выступил)
Цитата:
по данным полиции, проживает в Украине, поэтому пока его не могут привлечь к ответственности в Казахстане.
нашли себе теплое пристанище в киеве всякие басе-масе, абдугалиевы и все остальные
Цитата:
так как активист настаивает, что он лишь репостнул пост другого блогера
репостнул и что дальше? в законе у нас нет понятия репост или не репост
есть публикация на его странице, он сам ее сделал а ни кто-то другой за него, значит несет персональную авторскую отвественность как владелец аккаунта
причем тут вообще аргумент с репостом? детский сад и вот такие у нас правозащитники
вообще тут вопросы к этому ОО "Кадыр касиет" возникают
в какой правзащитной органзиации зинченко состоит? имеет ли он юридическое образование? обсуждалось ли моральное и этическое поведение зинченко как члена правазащитной организации? если да то какой итог?
может ли правозащитник без судебного решения обвинять людей в сепаратиской или иной уголовно наказуемой деятельности?
журналисты НГ это же ваш любимый активист, задайте вопросы)
дюже интересно
[Исправлено: Тимур Гафуров, 02.12.2024 - 16:14]
[Исправлено: abaika95, 02.12.2024 - 17:17]
Т
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- Сообщений:
- 2428
"Прихожу домой, а мне эсэмэсочка: "Смерть оккупантке" - Дело о клевете и обвинениях в сепаратизме вновь рассмотрел суд в Костанае
Отправлено: 02.12.24 - 16:19
Цитата:
Ну, это явное преувеличение. Нет у нас активистов любимых или нелюбимых. Пишем про всех, чья активность нам интересна.
Цитата:
Здесь открытая площадка: вы спрашиваете и вам отвечают. Выполнять функции посредника редакция не намерена. Если Сергей Зинченко захочет ответить - пусть ответит.
Один вопрос я удалил, как совсем уж некорректный. Равно как и высказывание в адрес проживающих в Украине.
Нас в данном судебном процессе интересовала тема последствий высказываний в соцсетях. О чем и написали.
abaika95:
журналисты НГ это же ваш любимый активист,
журналисты НГ это же ваш любимый активист,
Ну, это явное преувеличение. Нет у нас активистов любимых или нелюбимых. Пишем про всех, чья активность нам интересна.
Цитата:
abaika95:
задайте вопросы)
задайте вопросы)
Здесь открытая площадка: вы спрашиваете и вам отвечают. Выполнять функции посредника редакция не намерена. Если Сергей Зинченко захочет ответить - пусть ответит.
Один вопрос я удалил, как совсем уж некорректный. Равно как и высказывание в адрес проживающих в Украине.
Нас в данном судебном процессе интересовала тема последствий высказываний в соцсетях. О чем и написали.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17207
Re: "Прихожу домой, а мне эсэмэсочка: "Смерть...
Отправлено: 02.12.24 - 17:46
Цитата:
а в чем некорректность?
у меня доказательства есть как Костанайские "активистки" публично жаловались что зинченко делает им какие-то не этичные предложения даже после многочисленных отказов с их стороны. вот и хотелось бы узнать как правозащитная организация в которой состоит зинченко это прокомментирует? и знает ли вообще об этих фактах?
а то создается впечетление что у нас любой сейчас может называть себя правозащитником и в суде давить на аргумент что его судят не за административные проступки а за какую то мнимую оппозицию властям
Тимур Гафуров:
Один вопрос я удалил, как совсем уж некорректный. Равно как и высказывание в адрес проживающих в Украине.
Один вопрос я удалил, как совсем уж некорректный. Равно как и высказывание в адрес проживающих в Украине.
а в чем некорректность?
у меня доказательства есть как Костанайские "активистки" публично жаловались что зинченко делает им какие-то не этичные предложения даже после многочисленных отказов с их стороны. вот и хотелось бы узнать как правозащитная организация в которой состоит зинченко это прокомментирует? и знает ли вообще об этих фактах?
а то создается впечетление что у нас любой сейчас может называть себя правозащитником и в суде давить на аргумент что его судят не за административные проступки а за какую то мнимую оппозицию властям
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