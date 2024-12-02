Детский омбудсмен предложила законодательно запретить родителям оставлять детей до 12 лет одних дома
Отправлено: 02.12.24 - 16:16
Да не забудьте добавить тогда женщинам декрет до тех самых 12 лет, оплачиваемый...
А если серьезно - Ощущение, что в моменты , когда над нашей экономикой или политикой сильно сгущаются краски (тенге 500+ стоимость привет), то быстро на первые места выбрасываются такие новости, как громоотводы, для отвлечения внимания.
К слову о новости, в подавляющем большинстве случаев, всё это безденежье или простая халатность.
С 7 лет ребенок может сам находится дома. И разогреть обед, и уроки сделать, у найдёт чем заняться, пока родители пытаются обеспечить его светлое будущее (мой опыт родителя). Да поставьте вы пару камер дома кухня / зал, где он проводит больше время пока маленький или опасные зоны и всё.
Все эти новости про дом, где был пожар (печки), угарный газ - всё от безденежья. Может конечно и личной халатности родителя. С окон маленькие дети выпадают - тоже поставьте вы уже решетки на окна, раз бывает ситуация, что ребенок может остаться один дома (и плевать какой этаж, эта ваша забота о детях, раз работаете и копите им на будущее).
P.S.: По существу, очередной попытка снять ответственность с одних и организовать заботы и рычаги воздействия для других.
[Исправлено: Lamka, 02.12.2024 - 17:18]