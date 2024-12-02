НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Один из костанайских ЦОНов изменил свое местоположение
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50630
Один из костанайских ЦОНов изменил свое местоположение
Отправлено: 02.12.24 - 13:34
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По новому адресу 3-й сектор по обслуживанию населения начинает работать сегодня, 2 декабря. О переезде этого отделения сообщил директор НАО «Правительство для граждан» по Костанайской области.
Читать новость

maxpayne
§ maxpayne
(Пользователи)
Регистрация:
04.10.22
Сообщений:
15
Re: Один из костанайских ЦОНов изменил свое местоположение
Отправлено: 02.12.24 - 13:34
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Редакция, установить уже казахский шрифт, что вы коверкаете название улицы.
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2428
Re: Один из костанайских ЦОНов изменил свое местоположение
Отправлено: 02.12.24 - 13:57
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxpayne:
что вы коверкаете название улицы.

В данном случае название было скопировано из источника. Обычно пишем ул. Тауелсиздик.
Профайл Посетить вебсайт
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1078
Re: Один из костанайских ЦОНов изменил свое местоположение
Отправлено: 02.12.24 - 15:49
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ономасты не додумывают вопрос до конца.
Сделали бы второй вариант-перевод. Улица независимости.
Профайл
maxpayne
§ maxpayne
(Пользователи)
Регистрация:
04.10.22
Сообщений:
15
Один из костанайских ЦОНов изменил свое местоположение
Отправлено: 02.12.24 - 16:12
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это тоже самое
Профайл
maxpayne
§ maxpayne
(Пользователи)
Регистрация:
04.10.22
Сообщений:
15
Один из костанайских ЦОНов изменил свое местоположение
Отправлено: 02.12.24 - 16:14
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ономастика не причём, грамматика и правописание. Плюс уважение к языку.
Профайл
maxpayne
§ maxpayne
(Пользователи)
Регистрация:
04.10.22
Сообщений:
15
Re: Один из костанайских ЦОНов изменил свое местоположение
Отправлено: 02.12.24 - 16:46
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:

Тәуелсіздік -поверьте это технически несложно
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 187, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 187
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS