Отправлено: - 15:59

по данным полиции, проживает в Украине, поэтому пока его не могут привлечь к ответственности в Казахстане.



так как активист настаивает, что он лишь репостнул пост другого блогера



[Исправлено: Тимур Гафуров, 02.12.2024 - 16:14]

[Исправлено: abaika95, 02.12.2024 - 17:17]

смешная ситуация)в костанае все знают и понимают кто такой зинченкоу котрого работа быть "професильнальным страдальцем" то против вакцин народ выведет на площадь за что 15 суток получит, то ему не нравится как снег убирают и он призовет всех выходить на митинг за что опять всхлопотает, то он оказывается инженер атомщик и против АЭС собирался выступить и опять его закрыли злые полицаи ни за чтоа вот еще выесняется он еще и мать его ПРАВОЗАЩИТНИК!!!)) многостаночник прямкак то сильно опошлили термин активист и правозащитник такими вот персонажамивот сейчас скандал в стране, блогеров уличили в отмазывании Дикого армана опгшника который под руковдством КНБ титушкой по алмате бегал, витрины разбивал и как его решили обелить? правильно обьявив активистом и жертвой режима)) мол его подставили)так и у нас и получаетсяодин правозащитник людей оскорбляет в сетиа другой глава ОПГ политической жертвой становитсято что он совершил антиправовое деяние которое потом признал на апеляции никто внимание обращать не хочет, это полиция его подставила чтобы он этот пост сделал))) может злой майор каратаев за него сидел еще и текст писал в его аккаунте? лишь бы только зинченко против аэс не выступил)Цитата:нашли себе теплое пристанище в киеве всякие басе-масе, абдугалиевы и все остальныеЦитата:репостнул и что дальше? в законе у нас нет понятия репост или не репостесть публикация на его странице, он сам ее сделал а ни кто-то другой за него, значит несет персональную авторскую отвественность как владелец аккаунтапричем тут вообще аргумент с репостом? детский сад и вот такие у нас правозащитникивообще тут вопросы к этому ОО "Кадыр касиет" возникаютв какой правзащитной органзиации зинченко состоит? имеет ли он юридическое образование? обсуждалось ли моральное и этическое поведение зинченко как члена правазащитной организации? если да то какой итог?может ли правозащитник без судебного решения обвинять людей в сепаратиской или иной уголовно наказуемой деятельности?журналисты НГ это же ваш любимый активист, задайте вопросы)дюже интересно