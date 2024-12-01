Отправлено: - 16:24

В микрорайоне Береке областного центра строители не могут сдать в эксплуатацию объекты. Два многоэтажных дома и детский сад на 280 мест. Проблема в том, что служба социальной защиты не подписывает застройщику декларацию, которая подтверждает соответствие новостроек требованиям по доступности для маломобильных граждан. А без этого сдать объекты нельзя.