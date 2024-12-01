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≡ А дверь непросто открывалась... - Доступность новостроек для инвалидов стала предметом горячих споров с предпринимателями
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50628
А дверь непросто открывалась... - Доступность новостроек для инвалидов стала предметом горячих споров с предпринимателями
Отправлено: 01.12.24 - 16:24
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В микрорайоне Береке областного центра строители не могут сдать в эксплуатацию объекты. Два многоэтажных дома и детский сад на 280 мест. Проблема в том, что служба социальной защиты не подписывает застройщику декларацию, которая подтверждает соответствие новостроек требованиям по доступности для маломобильных граждан. А без этого сдать объекты нельзя.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42529
Re: А дверь непросто открывалась... - Доступность новостроек для...
Отправлено: 01.12.24 - 16:24
#1
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А почему инвалид против подъемников?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6853
Re: А дверь непросто открывалась... - Доступность новостроек для...
Отправлено: 02.12.24 - 12:47
#2
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Цитата:
111:
инвалид против подъемников?


Они разве работают - ни разу не видел что бы инвалид поднимался с их помощью.
Да и на вид- они какие хлипкие, слабые, ненадёжные.
Лучше помучиться по пандусу, чем упасть НАСМЕРТЬ с подьёмника.
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