НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Можно ли подкрасить цифры на госномере, если они стерлись
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50628
Можно ли подкрасить цифры на госномере, если они стерлись
Отправлено: 02.12.24 - 12:26
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Некоторые автовладельцы сталкиваются с проблемой, когда цифры на государственных регистрационных номерах начинают стираться из-за времени или воздействия внешней среды. У некоторых возникает идея решить проблему самостоятельно, подкрашивая стертые символы. Можно ли сделать это самостоятельно и не получить штраф?
Читать новость

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6853
Re: Можно ли подкрасить цифры на госномере, если они стерлись
Отправлено: 02.12.24 - 12:26
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://Только так можно сохранить соответствие госстандартам и избежать штрафных санкций.//

И на ровном месте заплатить гос.пошлину за простую покраску в Авто.Цоне- часто езжу по степи и высокая трава, как правило, стирает краску на переднем номере - и не только у меня, но и у многих моих коллег.
Визит к мастерам ритуальных услуг или к знакомым художникам из РДК - решает бесплатно эту проблему и никакой жол.полицейский не придерётся.
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3472
Re: Можно ли подкрасить цифры на госномере, если они стерлись
Отправлено: 02.12.24 - 12:42
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В прошлом году заметил, что передний номер малость стерся. Ну и как законопослушный водитель поехал в автоЦОН с целью их небольшого ремонта. А номер у меня старый, еще на букву Р. Так там сказали, что старые номера они не ремонтируют, их нужно менять на новые с десяткой. А это бешеные деньги. В результате купил черную краску на Беркуте и аккуратно подправил цифры. И вуаля! Белый фон и голограммы не трогал, так что все нормально.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 171, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 171
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS