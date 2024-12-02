Re: Можно ли подкрасить цифры на госномере, если они стерлись

Отправлено: - 12:42

В прошлом году заметил, что передний номер малость стерся. Ну и как законопослушный водитель поехал в автоЦОН с целью их небольшого ремонта. А номер у меня старый, еще на букву Р. Так там сказали, что старые номера они не ремонтируют, их нужно менять на новые с десяткой. А это бешеные деньги. В результате купил черную краску на Беркуте и аккуратно подправил цифры. И вуаля! Белый фон и голограммы не трогал, так что все нормально.