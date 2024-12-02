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≡ Детский омбудсмен предложила законодательно запретить родителям оставлять детей до 12 лет одних дома
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50628
Детский омбудсмен предложила законодательно запретить родителям оставлять детей до 12 лет одних дома
Отправлено: 02.12.24 - 12:27
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Детский омбудсмен Динара Закиева отреагировала на трагедию в Акмолинской области, где в пожаре погибли двое детей. По её данным, с начала 2024 года в Казахстане произошло 15 пожаров с гибелью детей, в большинстве случаев дети находились дома одни.
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
243
Re: Детский омбудсмен предложила законодательно запретить...
Отправлено: 02.12.24 - 12:27
#1
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Да, и не забудьте в закон добавить пункт, чтобы родители, сидя с 12-летним подростком дома, не отлынивали дуть ему на попу, а то вдруг в плаче зайдётся ! А если серьёзно - это дурдом ! Такие идиотские законы могут придумывать люди, полностью оторванные от реальной жизни, а тем более сельской. Давайте уж до армии подержим детей в манежике, ну может за паспортом сводим на поводке.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6853
Re: Детский омбудсмен предложила законодательно запретить...
Отправлено: 02.12.24 - 12:35
#2
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Цитата:
Филипповна:
Такие идиотские законы могут придумывать люди, полностью оторванные от реальной жизни, а тем более сельской



Их у нас много, причём они НЕ КОНЧАЮТСЯ никогда : - "...патаму шта-патаму шта.."; "...обед в Алма-Ате за 500 тенге..."; "..живи на две коровы..."; "...когда рожала у нас совета не спрашивала..."; "...если пенсионер работать продолжает, то пенсию ему не выплачивать..." и так далее.
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