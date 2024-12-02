Отправлено: - 12:35

Филипповна:

Такие идиотские законы могут придумывать люди, полностью оторванные от реальной жизни, а тем более сельской

Цитата:Их у нас много, причём они НЕ КОНЧАЮТСЯ никогда : - "...патаму шта-патаму шта.."; "...обед в Алма-Ате за 500 тенге..."; "..живи на две коровы..."; "...когда рожала у нас совета не спрашивала..."; "...если пенсионер работать продолжает, то пенсию ему не выплачивать..." и так далее.