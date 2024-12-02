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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42529
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.12.24 - 00:05
#15091
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А сколько пафоса, когда ведут голосование, особенно против меня!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25354
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.12.24 - 00:30
#15092
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Цитата:
111:
Ну блин, как ты голоса для накрутки используешь!

Пожалуйся :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25354
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.12.24 - 00:31
#15093
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Цитата:
111:
Так все таки 29-26 и отнять 1(28 число), все таки будет два?

А с какого перепуга я должен 28 число тоже отнимать. Ты же в этот день тоже прятался :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25354
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.12.24 - 00:32
#15094
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Цитата:
111:
Внимание, тест номер 4

Теперь ты четырежды ... (Ну ты понял) :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25354
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.12.24 - 00:33
#15095
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Цитата:
111:
но 28го я голосовал у тебя.

Не доказано что голосовал, но все равно ты четырежды ... :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25354
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.12.24 - 00:35
#15096
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Цитата:
maxsaf:
Блин, и в Инсте пишут, горячая тема

Чё там за горячая тема? Приезд Путина?))
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6314
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.12.24 - 10:16
#15097
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Цитата:
maxsaf:
вы щас плачетесь, что

Что то кажется производят из импортных комплектующих. По мне так и не надо производить, то, что у других лучше получается! Так ведь, разговор не об этом, вы с Элом говорите, что санкции никак не повлияли на Россию, она прёт как тот слон, не обращая внимания на Моську.А тут повышение цен в России! В Казахстане это уже вторично из за большого переплетения экономик!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42529
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.12.24 - 10:35
#15098
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Цитата:
maxsaf:
Чё там за горячая тема?

Для тебя эротическая горячая тема, это восхвалять только Путина?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25354
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.12.24 - 10:44
#15099
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Цитата:
111:
Для тебя эротическая горячая тема, это восхвалять только Путина?

Не, смотреть как ты от него прячешься :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25354
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.12.24 - 10:49
#15100
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Цитата:
saba:
Что то кажется производят из импортных комплектующих.

В таких случаях с процентом локализации сложно манипулировать :lol: можно писать что степень локализации 99%, проверять же все равно никто не будет. Курс доллара и рентабельность сами сделают свое дело ;-)

Цитата:
saba:
вы с Элом говорите, что санкции никак не повлияли на Россию

Я так не говорил. Наоборот, санкции даже где-то положительно влияют, вместо поджопника. Но в основном, конечно негативно. Чтобы там совсем не влияло - такое невозможно.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25354
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.12.24 - 10:55
#15101
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Цитата:
saba:
По мне так и не надо производить, то, что у других лучше получается!

А что у вас получается лучше, чем у других? :lol:
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1062
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.12.24 - 11:14
#15102
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Цитата:
maxsaf:
А что у вас получается лучше, чем у других?

Предлагать законодательно запретить оставлять детей до 12 лет дома одних. Полагаю ни один даже самый альтернативно-одаренный представитель вида хомо в прочих странах такое не придумать не может
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10141
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.12.24 - 11:21
#15103
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Цитата:
maxsaf:
А что у вас получается лучше, чем у других?

Лучше других мы производим штрафы,ну и пожалуй ещё баурскаки.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6853
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.12.24 - 12:12
#15104
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Цитата:
Добринцофф:
пожалуй ещё баурскаки.


Снеговики - тоже наш рекорд, причём МИРОВОЙ.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6853
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.12.24 - 12:17
#15105
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Цитата:
maxsaf:
у вас получается лучше, чем у других?


Воровать- причём с самого верха с начала Егимендыка.
Понтоваться - причём, тоже с самого верха и тоже с начала Егимендыка.
Ну, и вишенка на торте: - ДОЛГО, ДОЛГО и ещё раз бесконечно ДОЛГО строить ЛРТ, при этом в очередной раз ВОРУЯ его и ПОНТУЯСЬ этим воровством и самой стройкой.
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