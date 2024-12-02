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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42529
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.12.24 - 00:05
А сколько пафоса, когда ведут голосование, особенно против меня!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.12.24 - 00:30
Цитата:
Пожалуйся
111:
Ну блин, как ты голоса для накрутки используешь!
Ну блин, как ты голоса для накрутки используешь!
Пожалуйся
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.12.24 - 00:31
Цитата:
А с какого перепуга я должен 28 число тоже отнимать. Ты же в этот день тоже прятался
111:
Так все таки 29-26 и отнять 1(28 число), все таки будет два?
Так все таки 29-26 и отнять 1(28 число), все таки будет два?
А с какого перепуга я должен 28 число тоже отнимать. Ты же в этот день тоже прятался
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.12.24 - 00:32
Цитата:
Теперь ты четырежды ... (Ну ты понял)
111:
Внимание, тест номер 4
Внимание, тест номер 4
Теперь ты четырежды ... (Ну ты понял)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.12.24 - 00:33
Цитата:
Не доказано что голосовал, но все равно ты четырежды ...
111:
но 28го я голосовал у тебя.
но 28го я голосовал у тебя.
Не доказано что голосовал, но все равно ты четырежды ...
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.12.24 - 00:35
Цитата:
Чё там за горячая тема? Приезд Путина?))
maxsaf:
Блин, и в Инсте пишут, горячая тема
Блин, и в Инсте пишут, горячая тема
Чё там за горячая тема? Приезд Путина?))
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6314
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.12.24 - 10:16
Цитата:
Что то кажется производят из импортных комплектующих. По мне так и не надо производить, то, что у других лучше получается! Так ведь, разговор не об этом, вы с Элом говорите, что санкции никак не повлияли на Россию, она прёт как тот слон, не обращая внимания на Моську.А тут повышение цен в России! В Казахстане это уже вторично из за большого переплетения экономик!
maxsaf:
вы щас плачетесь, что
вы щас плачетесь, что
Что то кажется производят из импортных комплектующих. По мне так и не надо производить, то, что у других лучше получается! Так ведь, разговор не об этом, вы с Элом говорите, что санкции никак не повлияли на Россию, она прёт как тот слон, не обращая внимания на Моську.А тут повышение цен в России! В Казахстане это уже вторично из за большого переплетения экономик!
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42529
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.12.24 - 10:35
Цитата:
Для тебя эротическая горячая тема, это восхвалять только Путина?
maxsaf:
Чё там за горячая тема?
Чё там за горячая тема?
Для тебя эротическая горячая тема, это восхвалять только Путина?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.12.24 - 10:44
Цитата:
Не, смотреть как ты от него прячешься
111:
Для тебя эротическая горячая тема, это восхвалять только Путина?
Для тебя эротическая горячая тема, это восхвалять только Путина?
Не, смотреть как ты от него прячешься
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.12.24 - 10:49
Цитата:
В таких случаях с процентом локализации сложно манипулировать можно писать что степень локализации 99%, проверять же все равно никто не будет. Курс доллара и рентабельность сами сделают свое дело
Цитата:
Я так не говорил. Наоборот, санкции даже где-то положительно влияют, вместо поджопника. Но в основном, конечно негативно. Чтобы там совсем не влияло - такое невозможно.
saba:
Что то кажется производят из импортных комплектующих.
Что то кажется производят из импортных комплектующих.
В таких случаях с процентом локализации сложно манипулировать можно писать что степень локализации 99%, проверять же все равно никто не будет. Курс доллара и рентабельность сами сделают свое дело
Цитата:
saba:
вы с Элом говорите, что санкции никак не повлияли на Россию
вы с Элом говорите, что санкции никак не повлияли на Россию
Я так не говорил. Наоборот, санкции даже где-то положительно влияют, вместо поджопника. Но в основном, конечно негативно. Чтобы там совсем не влияло - такое невозможно.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.12.24 - 10:55
Цитата:
А что у вас получается лучше, чем у других?
saba:
По мне так и не надо производить, то, что у других лучше получается!
По мне так и не надо производить, то, что у других лучше получается!
А что у вас получается лучше, чем у других?
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1062
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.12.24 - 11:14
Цитата:
Предлагать законодательно запретить оставлять детей до 12 лет дома одних. Полагаю ни один даже самый альтернативно-одаренный представитель вида хомо в прочих странах такое не придумать не может
maxsaf:
А что у вас получается лучше, чем у других?
А что у вас получается лучше, чем у других?
Предлагать законодательно запретить оставлять детей до 12 лет дома одних. Полагаю ни один даже самый альтернативно-одаренный представитель вида хомо в прочих странах такое не придумать не может
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 15.05.11
- Сообщений:
- 10141
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.12.24 - 11:21
Цитата:
Лучше других мы производим штрафы,ну и пожалуй ещё баурскаки.
maxsaf:
А что у вас получается лучше, чем у других?
А что у вас получается лучше, чем у других?
Лучше других мы производим штрафы,ну и пожалуй ещё баурскаки.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6853
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.12.24 - 12:12
Цитата:
Снеговики - тоже наш рекорд, причём МИРОВОЙ.
Добринцофф:
пожалуй ещё баурскаки.
пожалуй ещё баурскаки.
Снеговики - тоже наш рекорд, причём МИРОВОЙ.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6853
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.12.24 - 12:17
Цитата:
Воровать- причём с самого верха с начала Егимендыка.
Понтоваться - причём, тоже с самого верха и тоже с начала Егимендыка.
Ну, и вишенка на торте: - ДОЛГО, ДОЛГО и ещё раз бесконечно ДОЛГО строить ЛРТ, при этом в очередной раз ВОРУЯ его и ПОНТУЯСЬ этим воровством и самой стройкой.
maxsaf:
у вас получается лучше, чем у других?
у вас получается лучше, чем у других?
Воровать- причём с самого верха с начала Егимендыка.
Понтоваться - причём, тоже с самого верха и тоже с начала Егимендыка.
Ну, и вишенка на торте: - ДОЛГО, ДОЛГО и ещё раз бесконечно ДОЛГО строить ЛРТ, при этом в очередной раз ВОРУЯ его и ПОНТУЯСЬ этим воровством и самой стройкой.
-
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