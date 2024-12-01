Отправлено: - 16:51

maxsaf:



Цитата:Кстати я частенько исчезаю в телегу и инсту, но почему то ты только заметил это?Иногда неохота слышать тут нудятину от одних и тех же зетпатриотов, хочется услышать и других,А когда заходишь сюда, там исчезаешь, и уже теряется что то, но на всех площадках не успеваешь, еще и передачи ютуба надо смотреть иногда, а вечером фильм с Наташкой