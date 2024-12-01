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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6313
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.12.24 - 13:22
Цитата:
Цитата:
Ну да, а чего у меня паника? Мне надо бытовую технику в квартиру новую купить, а тут россияне сказали, на 10-20 процентов из за курса рубля и логистики будут повышать цены. Обычно, что в России, то и у нас продавцы повторяют. Спасибо успокоили, санкции же не действуют, торопиться не буду
maxsaf:
Цитата:
Эл-починно:
Ну да, а чего у меня паника? Мне надо бытовую технику в квартиру новую купить, а тут россияне сказали, на 10-20 процентов из за курса рубля и логистики будут повышать цены. Обычно, что в России, то и у нас продавцы повторяют. Спасибо успокоили, санкции же не действуют, торопиться не буду
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.12.24 - 14:59
Цитата:
Высокий курс влияет только на покупки заграничные. Получается, вы щас плачетесь, что ниче из бытовой техники не можете сами произвести. Так вот, у меня для вас плохие новости
saba:
Мне надо бытовую технику в квартиру новую купить, а тут россияне сказали
Мне надо бытовую технику в квартиру новую купить, а тут россияне сказали
Высокий курс влияет только на покупки заграничные. Получается, вы щас плачетесь, что ниче из бытовой техники не можете сами произвести. Так вот, у меня для вас плохие новости
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.12.24 - 15:19
Цитата:
Цитата:
Да, она уже за три дня победила и сделала денацификацию.
А все что тут пишут что даже Донбасс не захватила, так это нам показывают ложь из западного ТВ и Путин на самом деле сидит в Киеве.
Только успокойся..
maxsaf:
Цитата:
По его словам, Российская армия наступает и побеждает, а экон
Да, она уже за три дня победила и сделала денацификацию.
А все что тут пишут что даже Донбасс не захватила, так это нам показывают ложь из западного ТВ и Путин на самом деле сидит в Киеве.
Только успокойся..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.12.24 - 15:23
Цитата:
Цитата:
С Наташкой?
maxsaf:
Цитата:
Сколько дней ты мылся в бане. К
С Наташкой?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.12.24 - 16:10
Я без нее не моюсь, не любитель бань.
А моемся всегда вместе, спинки терем друг другу, веником бьем друг друга, причем веник тоже не люблю, когда хлестает меня, а сам люблю хлестать, только руки устают
А моемся всегда вместе, спинки терем друг другу, веником бьем друг друга, причем веник тоже не люблю, когда хлестает меня, а сам люблю хлестать, только руки устают
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.12.24 - 16:51
Цитата:
Кстати я частенько исчезаю в телегу и инсту, но почему то ты только заметил это?
Иногда неохота слышать тут нудятину от одних и тех же зетпатриотов, хочется услышать и других,
А когда заходишь сюда, там исчезаешь, и уже теряется что то, но на всех площадках не успеваешь, еще и передачи ютуба надо смотреть иногда, а вечером фильм с Наташкой
maxsaf:
Кстати я частенько исчезаю в телегу и инсту, но почему то ты только заметил это?
Иногда неохота слышать тут нудятину от одних и тех же зетпатриотов, хочется услышать и других,
А когда заходишь сюда, там исчезаешь, и уже теряется что то, но на всех площадках не успеваешь, еще и передачи ютуба надо смотреть иногда, а вечером фильм с Наташкой
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.12.24 - 16:59
Вот точь в точь статья у НГ в инсте, точь в точь мой коммент там и тут, но тут всего пять комментов, а там я практически звизда..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.12.24 - 19:53
Так прикольно.
Алеппо за три дня отобрали у Путина..
Алеппо за три дня отобрали у Путина..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.12.24 - 20:38
Цитата:
Не всю. Прячься
[Исправлено: maxsaf, 01.12.2024 - 21:39]
111:
сделала денацификацию
сделала денацификацию
Не всю. Прячься
[Исправлено: maxsaf, 01.12.2024 - 21:39]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.12.24 - 20:39
Цитата:
Ваще пофиг с кем. Сколько дней ты от Путина прятался в бане?))
111:
С Наташкой?
С Наташкой?
Ваще пофиг с кем. Сколько дней ты от Путина прятался в бане?))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.12.24 - 20:45
Цитата:
То есть ты понимаешь, что люди испытывают, читая тебя тут регулярно. Пожалей их
111:
Иногда неохота слышать тут нудятину
Иногда неохота слышать тут нудятину
То есть ты понимаешь, что люди испытывают, читая тебя тут регулярно. Пожалей их
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.12.24 - 21:13
Цитата:
Если какие то люди испытывают какие то страдания от каких то комментариев в интернетной помойке, то мне на них глубоко плевать.
maxsaf:
То есть ты понимаешь, что люди испытывают,
То есть ты понимаешь, что люди испытывают,
Если какие то люди испытывают какие то страдания от каких то комментариев в интернетной помойке, то мне на них глубоко плевать.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.12.24 - 21:29
Цитата:
Это когда ты своим зетпатриотам впаривал лживую голосовалку,где можно голосовать хоть по 25 раз?
maxsaf:
Ваще пофиг с кем. Сколько дней ты от Путина прятался в бане?))
Ваще пофиг с кем. Сколько дней ты от Путина прятался в бане?))
Это когда ты своим зетпатриотам впаривал лживую голосовалку,где можно голосовать хоть по 25 раз?
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