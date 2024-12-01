НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 1005 из 1005«1...100310041005
Ответить Новый топик
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6313
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.12.24 - 13:22
#15061
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Эл-починно:

Ну да, а чего у меня паника? Мне надо бытовую технику в квартиру новую купить, а тут россияне сказали, на 10-20 процентов из за курса рубля и логистики будут повышать цены. Обычно, что в России, то и у нас продавцы повторяют. Спасибо успокоили, санкции же не действуют, торопиться не буду
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25335
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.12.24 - 14:59
#15062
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Мне надо бытовую технику в квартиру новую купить, а тут россияне сказали

Высокий курс влияет только на покупки заграничные. Получается, вы щас плачетесь, что ниче из бытовой техники не можете сами произвести. Так вот, у меня для вас плохие новости :lol: 8-)
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42497
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.12.24 - 15:19
#15063
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
По его словам, Российская армия наступает и побеждает, а экон


Да, она уже за три дня победила и сделала денацификацию.
А все что тут пишут что даже Донбасс не захватила, так это нам показывают ложь из западного ТВ и Путин на самом деле сидит в Киеве.
Только успокойся..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42497
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.12.24 - 15:23
#15064
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Сколько дней ты мылся в бане. К


С Наташкой?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42497
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.12.24 - 16:10
#15065
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я без нее не моюсь, не любитель бань.
А моемся всегда вместе, спинки терем друг другу, веником бьем друг друга, причем веник тоже не люблю, когда хлестает меня, а сам люблю хлестать, только руки устают
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42497
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.12.24 - 16:51
#15066
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Кстати я частенько исчезаю в телегу и инсту, но почему то ты только заметил это?
Иногда неохота слышать тут нудятину от одних и тех же зетпатриотов, хочется услышать и других,
А когда заходишь сюда, там исчезаешь, и уже теряется что то, но на всех площадках не успеваешь, еще и передачи ютуба надо смотреть иногда, а вечером фильм с Наташкой
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42497
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.12.24 - 16:59
#15067
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот точь в точь статья у НГ в инсте, точь в точь мой коммент там и тут, но тут всего пять комментов, а там я практически звизда..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42497
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.12.24 - 19:53
#15068
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так прикольно.
Алеппо за три дня отобрали у Путина..
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25335
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.12.24 - 20:38
#15069
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
сделала денацификацию

Не всю. Прячься :lol:

[Исправлено: maxsaf, 01.12.2024 - 21:39]
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25335
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.12.24 - 20:39
#15070
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
С Наташкой?

Ваще пофиг с кем. Сколько дней ты от Путина прятался в бане?))
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25335
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.12.24 - 20:45
#15071
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Иногда неохота слышать тут нудятину

То есть ты понимаешь, что люди испытывают, читая тебя тут регулярно. Пожалей их :lol:
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42497
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.12.24 - 21:13
#15072
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
То есть ты понимаешь, что люди испытывают,

Если какие то люди испытывают какие то страдания от каких то комментариев в интернетной помойке, то мне на них глубоко плевать.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42497
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.12.24 - 21:29
#15073
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ваще пофиг с кем. Сколько дней ты от Путина прятался в бане?))

Это когда ты своим зетпатриотам впаривал лживую голосовалку,где можно голосовать хоть по 25 раз?
Профайл
Страница 1005 из 1005«1...100310041005
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: 111

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS