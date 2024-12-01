Re: "Без танцев какая жизнь может быть?" -...

Отправлено: - 17:07

Молодцы!

В Китае то же каждый вечер на площади танцы,причём танцуют не только пенсионеры,а и молодые тоже.

Правда там не просто произвольные движения,а все пытаются повторять за главным танцором,оказывается не так то просто,я как то поробовал,с непривычки трудновато.