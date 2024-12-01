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≡ "Без танцев какая жизнь может быть?" - Ретро-дискотеку для пенсионеров организовал житель Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50622
"Без танцев какая жизнь может быть?" - Ретро-дискотеку для пенсионеров организовал житель Костаная
Отправлено: 01.12.24 - 15:08
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Очередная ретро-дискотека прошла в гостинице «Целинная» 24 ноября. Собралось более 50 человек, в основном пенсионеры. В гардеробе даже не хватило свободных вешалок, пришлось использовать стулья из танцевального зала.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42497
Re: "Без танцев какая жизнь может быть?" -...
Отправлено: 01.12.24 - 15:08
#1
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А там же много были кому до 50, они куда пойдут?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10140
Re: "Без танцев какая жизнь может быть?" -...
Отправлено: 01.12.24 - 17:07
#2
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Молодцы!
В Китае то же каждый вечер на площади танцы,причём танцуют не только пенсионеры,а и молодые тоже.
Правда там не просто произвольные движения,а все пытаются повторять за главным танцором,оказывается не так то просто,я как то поробовал,с непривычки трудновато.
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