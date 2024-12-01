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"Без танцев какая жизнь может быть?" - Ретро-дискотеку для пенсионеров организовал житель Костаная
"Без танцев какая жизнь может быть?" - Ретро-дискотеку для пенсионеров организовал житель Костаная
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