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А дверь непросто открывалась... - Доступность новостроек для инвалидов стала предметом горячих споров с предпринимателями
А дверь непросто открывалась... - Доступность новостроек для инвалидов стала предметом горячих споров с предпринимателями
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