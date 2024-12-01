Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Демография за рамками гинекологии

Отправлено: - 15:12

Что мне нравится в старичках, которым очень за, так это то, что они в своем так сказать очень мудром возрасте начинают лезть к мододым хм.., так сказать интимно близко в постель и говорить им что и как делать насчет рождения детей, сколько надо плодить и тд..

Может тоже лет через десять начну изучать женскую гинекологию?