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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Демография за рамками гинекологии
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50622
Юрий БОНДАРЕНКО: Демография за рамками гинекологии
Отправлено: 01.12.24 - 15:12
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Один момент заставил меня задуматься. Это популярные не первый год рассуждения об особой значимости многодетной семьи. Конечно же, пособие по рождению ребенка - государственное дело. Да и многодетные семьи нуждаются в поддержке государства. Но большое количество детей в семье - лишь одна сторона демографического пейзажа.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42491
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Демография за рамками гинекологии
Отправлено: 01.12.24 - 15:12
#1
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Что мне нравится в старичках, которым очень за, так это то, что они в своем так сказать очень мудром возрасте начинают лезть к мододым хм.., так сказать интимно близко в постель и говорить им что и как делать насчет рождения детей, сколько надо плодить и тд..
Может тоже лет через десять начну изучать женскую гинекологию?
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