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7498 вейпов уничтожили сотрудники областного ДЭР в Костанае. Почему?
7498 вейпов уничтожили сотрудники областного ДЭР в Костанае. Почему?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50619
7498 вейпов уничтожили сотрудники областного ДЭР в Костанае. Почему?
Отправлено: 30.11.24 - 17:46
Их, и 292 рекламных пакета и стенда сотрудники Департамента по экономическим расследованиям Костанайской области на его территории 29 ноября сожгли в мусорном баке. Чтобы лучше горели подливали туда бензин.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 481
Re: 7498 вейпов уничтожили сотрудники областного ДЭР в Костанае....
Отправлено: 30.11.24 - 17:46
Сжигать нужно не дедовским способом, а приобрести специальную печь, в которой сгорает все до золы, чтобы у обывателя и у правонарушителя не было сомнений, что вейпы сотрудники присваивают себе, как присваивают сотрудники, борющиеся с наркотиками! Одного же полицейского осудили за распространение наркотиков, которые были у него!
Re: 7498 вейпов уничтожили сотрудники областного ДЭР в Костанае....
Отправлено: 30.11.24 - 18:15
Цитата:
Есть же специальная печь в районе ТОО "Промбаза-7" в сторону Федоровки.
абике:
а приобрести специальную печь, в которой сгорает все до золы,
а приобрести специальную печь, в которой сгорает все до золы,
Есть же специальная печь в районе ТОО "Промбаза-7" в сторону Федоровки.
7498 вейпов уничтожили сотрудники областного ДЭР в Костанае. Почему?
Отправлено: 30.11.24 - 20:58
Пробная партия литиевых батарей в количестве семи с половиной тысяч утилизирована самым опасным и неправильным способом - сожжена. И никто даже не вякнул. Отработанные батареи с электромобилей можно смело везти в Казахстан и тупо сжигать. Профит
[Исправлено: maxsaf, 01.12.2024 - 03:20]
[Исправлено: maxsaf, 01.12.2024 - 03:20]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 3725
7498 вейпов уничтожили сотрудники областного ДЭР в Костанае. Почему?
Отправлено: 30.11.24 - 21:29
Цитата:
так а как иначе? том только отстрел или сжение.
maxsaf:
сожжена.
сожжена.
так а как иначе? том только отстрел или сжение.
Re: 7498 вейпов уничтожили сотрудники областного ДЭР в Костанае....
Отправлено: 01.12.24 - 00:48
......куда экологи смотрят ? или в Казахтане все горцы вечные ?
Re: 7498 вейпов уничтожили сотрудники областного ДЭР в Костанае....
Отправлено: 01.12.24 - 00:51
.....здесь блин боися тандыр разжечь дымить будет соседи позвонят менты приедут,а эти голимую химию жгут.......
Re: 7498 вейпов уничтожили сотрудники областного ДЭР в Костанае....
Отправлено: 01.12.24 - 00:52
Цитата:
....всё что не переименуем разрушим,раздолбаем или сожгём...
Эл-починно:
так а как иначе? том только отстрел или сжение.
так а как иначе? том только отстрел или сжение.
....всё что не переименуем разрушим,раздолбаем или сожгём...
7498 вейпов уничтожили сотрудники областного ДЭР в Костанае. Почему?
Отправлено: 01.12.24 - 02:24
Цитата:
Маск сказал, его даже заставили наушники на тюленей одевать (или на морских котиков, суть не в этом) и там всякие тесты на шум проводить, боятся что ракеты шумом создадут дискомфорт живности.
родом из Шанхая2022:
.куда экологи смотрят ? или в Казахтане все горцы вечные ?
.куда экологи смотрят ? или в Казахтане все горцы вечные ?
Маск сказал, его даже заставили наушники на тюленей одевать (или на морских котиков, суть не в этом) и там всякие тесты на шум проводить, боятся что ракеты шумом создадут дискомфорт живности.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6312
7498 вейпов уничтожили сотрудники областного ДЭР в Костанае. Почему?
Отправлено: 01.12.24 - 08:26
Я не курю вейпы, постфактум возникает у меня вопрос! Кто и что доказал, что вейпы и наркотики равны в антиобщественной деятельности? С нашим депутатами если от правительства придет запрос о вреде населения для деятельности государства, они возьмут и запретят нас! И будут по очереди сжигать в мусорных баках! Я не видел подробного обоснования этих запретов. Но где-то "в передовых странах" запретили, и мы должны!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6312
7498 вейпов уничтожили сотрудники областного ДЭР в Костанае. Почему?
Отправлено: 01.12.24 - 08:29
По факту человек вреднее вейпа! Дышит, испражняется, имеет порой вредные для государства мнение, иногда даже бунтует и выходит на Майдан! Запретить человека и сжечь в мусорном баке! Есть только одна заковыка, к сожалению (для депутатов) чиновники и депутаты тоже люди.
Re: 7498 вейпов уничтожили сотрудники областного ДЭР в Костанае....
Отправлено: 01.12.24 - 09:08
Цитата:
Ничего страшного: - "...свято место- пусто не будет..." - придут другие депутаты и чиновники, может чуть получше.
saba:
чиновники и депутаты тоже люди.
чиновники и депутаты тоже люди.
Ничего страшного: - "...свято место- пусто не будет..." - придут другие депутаты и чиновники, может чуть получше.
Re: 7498 вейпов уничтожили сотрудники областного ДЭР в Костанае....
Отправлено: 01.12.24 - 09:09
Цитата:
Тут им дадут "вторую" жизнь.
maxsaf:
Отработанные батареи с электромобилей
Отработанные батареи с электромобилей
Тут им дадут "вторую" жизнь.
7498 вейпов уничтожили сотрудники областного ДЭР в Костанае. Почему?
Отправлено: 01.12.24 - 10:32
Цитата:
Ну, удачи. Я видел, что бывает на заводах по утилизации мелкой электроники, если забудут вытащить одну единственную батарейку.
ACROS:
Тут им дадут "вторую" жизнь.
Тут им дадут "вторую" жизнь.
Ну, удачи. Я видел, что бывает на заводах по утилизации мелкой электроники, если забудут вытащить одну единственную батарейку.
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