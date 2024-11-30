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ACROS:

Скандинавская ходьба, бег и прочие движения то о чём тут писали давеча - ХЕРНЯ всё это, если Всевышний дал здоровья, то дал- если не дал, то не дал. Каждому в этом мире отмерено только своё - кто то живёт в бедности и до СТА лет, а кто то и с большими деньгами и до ШЕСТИДЕСЯТИ - не доживает.

[Исправлено: Kairat stayer, 01.12.2024 - 09:30]

Цитата:У каждого человека своё мнение, однако известная пословица гласит: На Бога надейся, а сам не плошай.На мой взгляд, если человек в первую очередь, сам лично не проявляет инициативу и не предпринимает определённые меры для улучшения своей жизни, здоровья, тогда такая ситуация не к чему хорошему в перспективе не приведёт. На днях и ранее отмечал, что сам активно начал тренироваться, в частности бегать, именно для поддержания здоровья. Считал и считаю, что для сохранения здоровья, необходимо прикладывать собственные усилия, а не опираться исключительно на внешние факторы и на Бога. Скандинавской ходьбой товарищ занимается, работал, возможно и сейчас работает замом. ген. директора по производству, в одном крупном предприятии, название не важно, которая не только на внешнем рынке работает, а экспортирует продукцию за пределы страны, нравится пусть занимается, польза есть.Меня удивляют, когда отдельные граждане говорят, вот проводят пробег, все центральные улицы перекрыли. Крупные пробеги проводят в Нью - Йорке, Лондоне, Париже, Бостоне, Чикаго, Берлине, Токио, Амстердаме, Мельбурне, Сиднее, Стокгольме и.т.д. никто практически не возмущается, пропаганда здорового образа жизни. Желающих пробежать престижные пробеги много из разных стран, даже ввели квалификационные требования и не каждый может их выполнить.