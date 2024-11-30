«Приравнять к продаже оружия» - Полиция готовит пакет предложений по ужесточению требований к реализации алкоголя
Отправлено: 30.11.24 - 10:48
Из статистики департамента полиции следует, что с каждым годом наши люди пьют больше и закон после этого нарушают чаще. Область - вторая в республике и по потреблению алкоголя, и по «пьяной» преступности. Часть ответственности за это полиция возлагает на торговлю, по крайней мере, на те магазины, которые обеспечивают доступность спиртного в любое время суток. Читать новость
Тоже разные стадии проходил. Мог и три дня пофестивалить. Потом приходишь в себя ещё три дня. В итоге целая неделя на свалку. Щас уже не позволяет здоровье так баловаться. А сны на отходниках это отдельная тема. Это что то не из этого мира. Откуда мозг берет такие картинки. Непонятно. Голивудские фантасты лопнут от зависти)
И сейчас могу перепить ЛЮБОГО- главное ПРАВИЛЬНО закусить и не сидеть сиднем на стуле - двигаться и много говорить- тосты, анекдоты и всякую херню. По поводу отходняка- максимум один день и только весь день питьё - горячую нежирнуюи острую сорпу и под вечер немного - нежирного мясо-фарша с острыми овощами. И на следующий день - в строю. По поводу доблесть это или достижение- это ВСЕГДА было одно из ДОСТОИНСТВ мужчин и это идёт с глубины веков. Слабаки могут говорить всё что угодно. Скандинавская ходьба, бег и прочие движения то о чём тут писали давеча - ХЕРНЯ всё это, если Всевышний дал здоровья, то дал- если не дал, то не дал. Каждому в этом мире отмерено только своё - кто то живёт в бедности и до СТА лет, а кто то и с большими деньгами и до ШЕСТИДЕСЯТИ - не доживает. Сколько моих богатых коллег ушло и в 30 и в 40 и в 50 лет- и с деньгами и в расцвете сил. Есть в этом мире - ВЫСШИЕ силы и не нам вмешиваться в из работу.
ACROS: Скандинавская ходьба, бег и прочие движения то о чём тут писали давеча - ХЕРНЯ всё это, если Всевышний дал здоровья, то дал- если не дал, то не дал. Каждому в этом мире отмерено только своё - кто то живёт в бедности и до СТА лет, а кто то и с большими деньгами и до ШЕСТИДЕСЯТИ - не доживает.
У каждого человека своё мнение, однако известная пословица гласит: На Бога надейся, а сам не плошай.
На мой взгляд, если человек в первую очередь, сам лично не проявляет инициативу и не предпринимает определённые меры для улучшения своей жизни, здоровья, тогда такая ситуация не к чему хорошему в перспективе не приведёт. На днях и ранее отмечал, что сам активно начал тренироваться, в частности бегать, именно для поддержания здоровья. Считал и считаю, что для сохранения здоровья, необходимо прикладывать собственные усилия, а не опираться исключительно на внешние факторы и на Бога. Скандинавской ходьбой товарищ занимается, работал, возможно и сейчас работает замом. ген. директора по производству, в одном крупном предприятии, название не важно, которая не только на внешнем рынке работает, а экспортирует продукцию за пределы страны, нравится пусть занимается, польза есть.
Меня удивляют, когда отдельные граждане говорят, вот проводят пробег, все центральные улицы перекрыли. Крупные пробеги проводят в Нью - Йорке, Лондоне, Париже, Бостоне, Чикаго, Берлине, Токио, Амстердаме, Мельбурне, Сиднее, Стокгольме и.т.д. никто практически не возмущается, пропаганда здорового образа жизни. Желающих пробежать престижные пробеги много из разных стран, даже ввели квалификационные требования и не каждый может их выполнить.
ACROS: Скандинавская ходьба, бег и прочие движения то о чём тут писали давеча - ХЕРНЯ всё это, если Всевышний дал здоровья, то дал- если не дал, то не дал.
[Исправлено: simkst, 01.12.2024 - 11:28]
Николай Михайлович Амосов (19 декабря 1913 — 12 декабря 2002) — советский и украинский учёный-медик, торакальный хирург, кибернетик, писатель. Автор новаторских методик в кардиологии и торакальной хирургии, автор системного подхода к здоровью («метод ограничений и нагрузок»), дискуссионных работ по геронтологии, проблемам искусственного интеллекта и рационального планирования общественной жизни («социальной инженерии»).
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