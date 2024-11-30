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«Приравнять к продаже оружия» - Полиция готовит пакет предложений по ужесточению требований к реализации алкоголя
«Приравнять к продаже оружия» - Полиция готовит пакет предложений по ужесточению требований к реализации алкоголя
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50619
«Приравнять к продаже оружия» - Полиция готовит пакет предложений по ужесточению требований к реализации алкоголя
Отправлено: 30.11.24 - 10:48
Из статистики департамента полиции следует, что с каждым годом наши люди пьют больше и закон после этого нарушают чаще. Область - вторая в республике и по потреблению алкоголя, и по «пьяной» преступности. Часть ответственности за это полиция возлагает на торговлю, по крайней мере, на те магазины, которые обеспечивают доступность спиртного в любое время суток.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 3725
«Приравнять к продаже оружия» - Полиция готовит пакет предложений по ужесточению требований к реализации алкоголя
Отправлено: 30.11.24 - 18:26
Цитата:
Знаете ли, так себе бравство! Меня тоже ни кто ещё не перепил - могу заявить. А оно мне нужно?
ACROS:
Ни один РУССКИЙ, ни один ХОХОЛ, ни один НЕМЕЦ - НИКТО меня ещё НЕ ПЕРЕПИЛ.
Ни один РУССКИЙ, ни один ХОХОЛ, ни один НЕМЕЦ - НИКТО меня ещё НЕ ПЕРЕПИЛ.
Знаете ли, так себе бравство! Меня тоже ни кто ещё не перепил - могу заявить. А оно мне нужно?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 15768
«Приравнять к продаже оружия» - Полиция готовит пакет предложений по ужесточению требований к реализации алкоголя
Отправлено: 30.11.24 - 18:39
Цитата:
А сны на отходниках это отдельная тема. Это что то не из этого мира. Откуда мозг берет такие картинки. Непонятно. Голивудские фантасты лопнут от зависти)
ACROS:Тоже разные стадии проходил. Мог и три дня пофестивалить. Потом приходишь в себя ещё три дня. В итоге целая неделя на свалку. Щас уже не позволяет здоровье так баловаться.
А сны на отходниках это отдельная тема. Это что то не из этого мира. Откуда мозг берет такие картинки. Непонятно. Голивудские фантасты лопнут от зависти)
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6845
Re: «Приравнять к продаже оружия» - Полиция готовит пакет...
Отправлено: 30.11.24 - 19:08
Цитата:
И сейчас могу перепить ЛЮБОГО- главное ПРАВИЛЬНО закусить и не сидеть сиднем на стуле - двигаться и много говорить- тосты, анекдоты и всякую херню.
По поводу отходняка- максимум один день и только весь день питьё - горячую нежирнуюи острую сорпу и под вечер немного - нежирного мясо-фарша с острыми овощами.
И на следующий день - в строю.
По поводу доблесть это или достижение- это ВСЕГДА было одно из ДОСТОИНСТВ мужчин и это идёт с глубины веков. Слабаки могут говорить всё что угодно.
Скандинавская ходьба, бег и прочие движения то о чём тут писали давеча - ХЕРНЯ всё это, если Всевышний дал здоровья, то дал- если не дал, то не дал.
Каждому в этом мире отмерено только своё - кто то живёт в бедности и до СТА лет, а кто то и с большими деньгами и до ШЕСТИДЕСЯТИ - не доживает.
Сколько моих богатых коллег ушло и в 30 и в 40 и в 50 лет- и с деньгами и в расцвете сил. Есть в этом мире - ВЫСШИЕ силы и не нам вмешиваться в из работу.
Vit:
Мог и три дня пофестивалить.
Мог и три дня пофестивалить.
И сейчас могу перепить ЛЮБОГО- главное ПРАВИЛЬНО закусить и не сидеть сиднем на стуле - двигаться и много говорить- тосты, анекдоты и всякую херню.
По поводу отходняка- максимум один день и только весь день питьё - горячую нежирнуюи острую сорпу и под вечер немного - нежирного мясо-фарша с острыми овощами.
И на следующий день - в строю.
По поводу доблесть это или достижение- это ВСЕГДА было одно из ДОСТОИНСТВ мужчин и это идёт с глубины веков. Слабаки могут говорить всё что угодно.
Скандинавская ходьба, бег и прочие движения то о чём тут писали давеча - ХЕРНЯ всё это, если Всевышний дал здоровья, то дал- если не дал, то не дал.
Каждому в этом мире отмерено только своё - кто то живёт в бедности и до СТА лет, а кто то и с большими деньгами и до ШЕСТИДЕСЯТИ - не доживает.
Сколько моих богатых коллег ушло и в 30 и в 40 и в 50 лет- и с деньгами и в расцвете сил. Есть в этом мире - ВЫСШИЕ силы и не нам вмешиваться в из работу.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 25330
«Приравнять к продаже оружия» - Полиция готовит пакет предложений по ужесточению требований к реализации алкоголя
Отправлено: 30.11.24 - 20:49
Цитата:
У нас в Канаде я не пью а с тобой будет сидеть, если надо
111:
У вас в Канаде участковый сидит с вами всю ночь и даже не спит?
У вас в Канаде участковый сидит с вами всю ночь и даже не спит?
У нас в Канаде я не пью а с тобой будет сидеть, если надо
«Приравнять к продаже оружия» - Полиция готовит пакет предложений по ужесточению требований к реализации алкоголя
Отправлено: 01.12.24 - 08:27
Цитата:
У каждого человека своё мнение, однако известная пословица гласит: На Бога надейся, а сам не плошай.
На мой взгляд, если человек в первую очередь, сам лично не проявляет инициативу и не предпринимает определённые меры для улучшения своей жизни, здоровья, тогда такая ситуация не к чему хорошему в перспективе не приведёт. На днях и ранее отмечал, что сам активно начал тренироваться, в частности бегать, именно для поддержания здоровья. Считал и считаю, что для сохранения здоровья, необходимо прикладывать собственные усилия, а не опираться исключительно на внешние факторы и на Бога. Скандинавской ходьбой товарищ занимается, работал, возможно и сейчас работает замом. ген. директора по производству, в одном крупном предприятии, название не важно, которая не только на внешнем рынке работает, а экспортирует продукцию за пределы страны, нравится пусть занимается, польза есть.
Меня удивляют, когда отдельные граждане говорят, вот проводят пробег, все центральные улицы перекрыли. Крупные пробеги проводят в Нью - Йорке, Лондоне, Париже, Бостоне, Чикаго, Берлине, Токио, Амстердаме, Мельбурне, Сиднее, Стокгольме и.т.д. никто практически не возмущается, пропаганда здорового образа жизни. Желающих пробежать престижные пробеги много из разных стран, даже ввели квалификационные требования и не каждый может их выполнить.
[Исправлено: Kairat stayer, 01.12.2024 - 09:30]
ACROS:
Скандинавская ходьба, бег и прочие движения то о чём тут писали давеча - ХЕРНЯ всё это, если Всевышний дал здоровья, то дал- если не дал, то не дал. Каждому в этом мире отмерено только своё - кто то живёт в бедности и до СТА лет, а кто то и с большими деньгами и до ШЕСТИДЕСЯТИ - не доживает.
Скандинавская ходьба, бег и прочие движения то о чём тут писали давеча - ХЕРНЯ всё это, если Всевышний дал здоровья, то дал- если не дал, то не дал. Каждому в этом мире отмерено только своё - кто то живёт в бедности и до СТА лет, а кто то и с большими деньгами и до ШЕСТИДЕСЯТИ - не доживает.
У каждого человека своё мнение, однако известная пословица гласит: На Бога надейся, а сам не плошай.
На мой взгляд, если человек в первую очередь, сам лично не проявляет инициативу и не предпринимает определённые меры для улучшения своей жизни, здоровья, тогда такая ситуация не к чему хорошему в перспективе не приведёт. На днях и ранее отмечал, что сам активно начал тренироваться, в частности бегать, именно для поддержания здоровья. Считал и считаю, что для сохранения здоровья, необходимо прикладывать собственные усилия, а не опираться исключительно на внешние факторы и на Бога. Скандинавской ходьбой товарищ занимается, работал, возможно и сейчас работает замом. ген. директора по производству, в одном крупном предприятии, название не важно, которая не только на внешнем рынке работает, а экспортирует продукцию за пределы страны, нравится пусть занимается, польза есть.
Меня удивляют, когда отдельные граждане говорят, вот проводят пробег, все центральные улицы перекрыли. Крупные пробеги проводят в Нью - Йорке, Лондоне, Париже, Бостоне, Чикаго, Берлине, Токио, Амстердаме, Мельбурне, Сиднее, Стокгольме и.т.д. никто практически не возмущается, пропаганда здорового образа жизни. Желающих пробежать престижные пробеги много из разных стран, даже ввели квалификационные требования и не каждый может их выполнить.
[Исправлено: Kairat stayer, 01.12.2024 - 09:30]
«Приравнять к продаже оружия» - Полиция готовит пакет предложений по ужесточению требований к реализации алкоголя
Отправлено: 01.12.24 - 08:34
Если пьете огненную воду (водку),
падать на равнине будете и попадёте в медвытрезвитель.
Будете пить кумыс, айран, чай и чистую воду,
полезете в гору!
падать на равнине будете и попадёте в медвытрезвитель.
Будете пить кумыс, айран, чай и чистую воду,
полезете в гору!
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