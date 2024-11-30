Отправлено: - 10:09

simkst:

Когда было 50 - ежедневно 5 км

МАХ -10 км



Сейчас 65 + - Скандинавская ходьба 6-7 км ( стараюсь регулярно)

Kairat stayer:

Отлично, самое главное регулярность, мне сейчас 58 лет, было бы неплохо, побегать всю зиму - базовый период.

Цитата:Цитата:Дружище, узнал меня, мы же более 40 лет лично знакомы