Re: 7498 вейпов уничтожили сотрудники областного ДЭР в Костанае....

Отправлено: - 17:46

Сжигать нужно не дедовским способом, а приобрести специальную печь, в которой сгорает все до золы, чтобы у обывателя и у правонарушителя не было сомнений, что вейпы сотрудники присваивают себе, как присваивают сотрудники, борющиеся с наркотиками! Одного же полицейского осудили за распространение наркотиков, которые были у него!