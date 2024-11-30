Отправлено: - 19:08

Vit:

Мог и три дня пофестивалить.

Цитата:И сейчас могу перепить ЛЮБОГО- главное ПРАВИЛЬНО закусить и не сидеть сиднем на стуле - двигаться и много говорить- тосты, анекдоты и всякую херню.По поводу отходняка- максимум один день и только весь день питьё - горячую нежирнуюи острую сорпу и под вечер немного - нежирного мясо-фарша с острыми овощами.И на следующий день - в строю.По поводу доблесть это или достижение- это ВСЕГДА было одно из ДОСТОИНСТВ мужчин и это идёт с глубины веков. Слабаки могут говорить всё что угодно.Скандинавская ходьба, бег и прочие движения то о чём тут писали давеча - ХЕРНЯ всё это, если Всевышний дал здоровья, то дал- если не дал, то не дал.Каждому в этом мире отмерено только своё - кто то живёт в бедности и до СТА лет, а кто то и с большими деньгами и до ШЕСТИДЕСЯТИ - не доживает.Сколько моих богатых коллег ушло и в 30 и в 40 и в 50 лет- и с деньгами и в расцвете сил. Есть в этом мире - ВЫСШИЕ силы и не нам вмешиваться в из работу.