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Штрафы или реальные сроки? - Прения по делу о взятке председателем Комитета госинспекции МСХ РК прошли в суде Костаная
Штрафы или реальные сроки? - Прения по делу о взятке председателем Комитета госинспекции МСХ РК прошли в суде Костаная
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50619
Штрафы или реальные сроки? - Прения по делу о взятке председателем Комитета госинспекции МСХ РК прошли в суде Костаная
Отправлено: 29.11.24 - 22:03
- Прошу назначить Абдикаримову 3,5 года лишения свободы, Оспанову - 3 года лишения свободы, без конфискации имущества, так как судом не установлено, что оно добыто преступным путем, - сказала прокурор. - Обоим в колонии средней безопасности.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 2148
Re: Штрафы или реальные сроки? - Прения по делу о взятке...
Отправлено: 29.11.24 - 22:03
как то странно..на страницах КН пишут о задержанной дамочке которая расписывала все стены нашего города и города Кокчетав рекламой каталог Telegram-каналов по продаже наркотиков. НГ скрывает об этом....странно довольно...
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.22
- Сообщений:
- 391
Re: Штрафы или реальные сроки? - Прения по делу о взятке...
Отправлено: 29.11.24 - 22:50
Все липа, "неоценимый вклад" в развитие сельского хозяйства страны внесли первоцелинники, красные директора, американцы на худой конец продав комбайны Джон дир, а эти казнакрады байки про свой вклад пусть в эротических снах рассказывают
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1308
Re: Штрафы или реальные сроки? - Прения по делу о взятке...
Отправлено: 30.11.24 - 00:03
Счета у них нехилые, чтоб я так жил! С зарплаты наверное откладывали.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6842
Штрафы или реальные сроки? - Прения по делу о взятке председателем Комитета госинспекции МСХ РК прошли в суде Костаная
Отправлено: 30.11.24 - 08:28
Цитата:
Совершенно верно, согласен с вами: - добавлю и простые фермера, типа меня и моих коллег ( сам себя не похвалишь, никто не похвалит).
Надо дать ему максимально БОЛЬШОЙ срок какой есть, и желательно с КОНФИСКАЦИЕЙ - такие как они вкупе с Назарбаевым без ЕДИНОГО выстрела за тридцать лет Егимендыка поностью РАЗВАЛИЛИ сельское хозяйство и ОПУСТОШИЛИ практически все сёла.
Нынешний, якобы их рекорд по сбору урожая - это прежде всего - заслуга МАТЬ -природы-и явные ПРИПИСКИ процентов на 20-25 %, как минимум.
Но, и самое главное: - согласно принятому их же бюрократической норме - если этого взяточника осудят и дадут РЕАЛЬНЫЙ срок, то должен уйти в отставку и Министр с/х - как непосредственный начальник этого взяточника.
Но, к сожалению - у них много законодательных уловок и он может остаться на своём посту, этот министр, поэтому я думаю видя это или предвидя этот суд и приписки пошли к урожаю: - мол за что снимать министра, ведь он добился рекордного урожая, а очередной подчинённый взяточник - ну и что из этого- в Казахстане ВСЕ воруют - это мол наша новая национальная черта- наша так сказать идентичность. Тут многое зависит от политической воли президента.
Как поставит себя в связи с его же концепцией о Справедливом Казахстане.
[Исправлено: ACROS, 30.11.2024 - 11:45]
ОГПУ:
"неоценимый вклад" в развитие сельского хозяйства страны внесли первоцелинники, красные директора
"неоценимый вклад" в развитие сельского хозяйства страны внесли первоцелинники, красные директора
Совершенно верно, согласен с вами: - добавлю и простые фермера, типа меня и моих коллег ( сам себя не похвалишь, никто не похвалит).
Надо дать ему максимально БОЛЬШОЙ срок какой есть, и желательно с КОНФИСКАЦИЕЙ - такие как они вкупе с Назарбаевым без ЕДИНОГО выстрела за тридцать лет Егимендыка поностью РАЗВАЛИЛИ сельское хозяйство и ОПУСТОШИЛИ практически все сёла.
Нынешний, якобы их рекорд по сбору урожая - это прежде всего - заслуга МАТЬ -природы-и явные ПРИПИСКИ процентов на 20-25 %, как минимум.
Но, и самое главное: - согласно принятому их же бюрократической норме - если этого взяточника осудят и дадут РЕАЛЬНЫЙ срок, то должен уйти в отставку и Министр с/х - как непосредственный начальник этого взяточника.
Но, к сожалению - у них много законодательных уловок и он может остаться на своём посту, этот министр, поэтому я думаю видя это или предвидя этот суд и приписки пошли к урожаю: - мол за что снимать министра, ведь он добился рекордного урожая, а очередной подчинённый взяточник - ну и что из этого- в Казахстане ВСЕ воруют - это мол наша новая национальная черта- наша так сказать идентичность. Тут многое зависит от политической воли президента.
Как поставит себя в связи с его же концепцией о Справедливом Казахстане.
[Исправлено: ACROS, 30.11.2024 - 11:45]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6842
Штрафы или реальные сроки? - Прения по делу о взятке председателем Комитета госинспекции МСХ РК прошли в суде Костаная
Отправлено: 30.11.24 - 10:56
Цитата:
Навряд ли с зарплаты: - вот с таких "серых" схем и откладывали - а сколько таких счетов оформлены на "бедных" родственников и преданных шоферов и техничек.
Наверное, под давлением таких ( а, их очевидно - МОРЕ в Казахстане) Токаев и принял решение об отмене ВСЕОБЩЕЙ декларации.
Государство- у нас "дойная" корова - поэтому и нынешнее НЕКОМПЕТЕНТНОЕ правительство-временщиков, не сумев ПРАВИЛЬНО решить вопросы баланса гос.бюджета или элементарно разворовав его, автоматически берёт деньги и притом ТРИЛЛИОНАМИ из Нац.фонда на свои повседневные нужды - из фонда будущих поколении.
Дантист:
Счета у них нехилые, чтоб я так жил!
Счета у них нехилые, чтоб я так жил!
Навряд ли с зарплаты: - вот с таких "серых" схем и откладывали - а сколько таких счетов оформлены на "бедных" родственников и преданных шоферов и техничек.
Наверное, под давлением таких ( а, их очевидно - МОРЕ в Казахстане) Токаев и принял решение об отмене ВСЕОБЩЕЙ декларации.
Государство- у нас "дойная" корова - поэтому и нынешнее НЕКОМПЕТЕНТНОЕ правительство-временщиков, не сумев ПРАВИЛЬНО решить вопросы баланса гос.бюджета или элементарно разворовав его, автоматически берёт деньги и притом ТРИЛЛИОНАМИ из Нац.фонда на свои повседневные нужды - из фонда будущих поколении.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 481
Re: Штрафы или реальные сроки? - Прения по делу о взятке...
Отправлено: 30.11.24 - 18:48
Ну прямо в суде стали героями, трудившимися на благо народа, после того, как поймали сотрудники правоохранительных органов! Если приговорят только к штрафам, то можно воровать всем и ничего не будет, потому что они воровали не чужое имущество жалостливого гос-ва, а свое! Если в гос-в отменена смертная казнь к госслужащим и взяточникам, то надо возродить кару путем применения ударов по телу от 1000 до 10000 раз. Вот после этого, не нужно смертной казни!
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