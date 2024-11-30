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Морального кодекса строителя коммунизма» считалось обязательным. Тогда он излучал свет, но средь белого дня был не очень заметен. И лишь во мраке настоящего времени он засиял по-настоящему. Теперь стало понятно, что требование кодекса сводилось к одному - любви к Родине, добросовестному труду на благо общества: кто не работает, тот не ест. Всё забыли и перевернули вверх дном.

Цитата:Странно, почему вы это сами же и забыли!Когда рушили и грабили СССР те, о которых вы говорите, что их научили любить Родину, почему именно те, кого учили и разграбили ее?Вспомните кто разрушил в какой то там Роще СССР?