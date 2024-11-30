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Николай ВОРОНИН: Формальная вывеска?
Николай ВОРОНИН: Формальная вывеска?
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50619
Николай ВОРОНИН: Формальная вывеска?
Отправлено: 30.11.24 - 10:12
Похвально, что владелец предприятия делает всё перечисленное с целью повышения объёма производства продукции. Но ведь всё это приведёт к повышению прибыли владельца. Причём тут государство? Почему за счёт народа ему должны быть возмещены затраты?
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7249
Re: Николай ВОРОНИН: Формальная вывеска?
Отправлено: 30.11.24 - 10:12
Очевидный факт,кто несет бизнес на своем горбу он так и остался в своем киоске или в магазинчике у дома из двухкомнатной квартиры, однако открываются супер и гипермаркеты, базары занимающие целый квартал,заводы и хозяйства бывшие когда совхозами, а то целого района. Например у святого 80 тыс га посевных площадей,откуда вестимо? Слышь отец рубит, я отвожу! Наверное при нашей жизни да и вообще никто отважится сделать ревизию и спросить на какие средства приобреталось
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 6081
Николай ВОРОНИН: Формальная вывеска?
Отправлено: 30.11.24 - 10:25
На самом деле получается другая картина: за 8 месяцев 2024 года Казахстан импортировал из России газа на $353,4 млн, что в 2,1 раза больше чем за такой же период годом ранее. Кроме того, Казахстан увеличил импорт российского кокса на 15,4%, каменного угля - в 1,6 раза. (РИА Новости. 10.11.24 г.). Аналогичная ситуации и в сельском хозяйстве.
Минсельхозу Казахстана на заметку, мы с каждым годом всё меньше импортируем из России сахар. Имейте ввиду, что в 2025 году, скорее всего у россиян с сахаром самих проблемы будут. Причина они ограничили использовать импортный семенной материал, а свой не особо хорошего качества, упадёт урожайность. Кстати, в России также ограниченно используют импортные семена картофеля.
[Исправлено: Kairat stayer, 30.11.2024 - 11:27]
[Исправлено: Kairat stayer, 30.11.2024 - 11:28]
Минсельхозу Казахстана на заметку, мы с каждым годом всё меньше импортируем из России сахар. Имейте ввиду, что в 2025 году, скорее всего у россиян с сахаром самих проблемы будут. Причина они ограничили использовать импортный семенной материал, а свой не особо хорошего качества, упадёт урожайность. Кстати, в России также ограниченно используют импортные семена картофеля.
[Исправлено: Kairat stayer, 30.11.2024 - 11:27]
[Исправлено: Kairat stayer, 30.11.2024 - 11:28]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42483
Re: Николай ВОРОНИН: Формальная вывеска?
Отправлено: 30.11.24 - 11:30
Цитата:
Что ж вы боретесь тов. Воронин против обычных ИПшек, почему не с Мартом в этом же Сити Центре?
Вы работаете в угоду крупным кампаниям, вытесняя народные ларьки?
То же и в Сити-центре. Сколько не билась власть с владельцами разных киосков, но
Что ж вы боретесь тов. Воронин против обычных ИПшек, почему не с Мартом в этом же Сити Центре?
Вы работаете в угоду крупным кампаниям, вытесняя народные ларьки?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42483
Re: Николай ВОРОНИН: Формальная вывеска?
Отправлено: 30.11.24 - 11:42
Цитата:
Странно, почему вы это сами же и забыли!
Когда рушили и грабили СССР те, о которых вы говорите, что их научили любить Родину, почему именно те, кого учили и разграбили ее?
Вспомните кто разрушил в какой то там Роще СССР?
Морального кодекса строителя коммунизма» считалось обязательным. Тогда он излучал свет, но средь белого дня был не очень заметен. И лишь во мраке настоящего времени он засиял по-настоящему. Теперь стало понятно, что требование кодекса сводилось к одному - любви к Родине, добросовестному труду на благо общества: кто не работает, тот не ест. Всё забыли и перевернули вверх дном.
Странно, почему вы это сами же и забыли!
Когда рушили и грабили СССР те, о которых вы говорите, что их научили любить Родину, почему именно те, кого учили и разграбили ее?
Вспомните кто разрушил в какой то там Роще СССР?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 481
Re: Николай ВОРОНИН: Формальная вывеска?
Отправлено: 30.11.24 - 18:36
В сельском хозяйстве без субсидий ничего не делается, поэтому доход получает тот, кто получил бюджетные деньги и израсходовал, при этом, стараясь, не возвращать их гос-ву под любым предлогом! Крестьяне вообще не платят налоги. Их так приучил бывший президент, а отучить никак не получается! Казахстан за 33 года уже должен быть могучей, промышленно богатой страной, ан нет, потому что еще не закончили его делить путем распила бюджетных средств, выдавая их налево и направо. Никто в стране не пытается убрать иждивенческую политику в отношении бизнеса, потому что бизнес в основном находится в депутатском корпусе страны снизу доверху. Пока низы барахтаются с исполнением законов по ОСИ, с гуманным отношением к собакам, с установкой одинакового времени для всех регионов страны, верхи сами придумывают неисполнимые законы, назначают мечтателей, при этом еще решают без народного референдума сколько нужно брать денег из Фонда Национального благосостояния. Автору статьи так и хочется сказать: "ничего не изменится, как в пословице: "собака лает, а караван идет", пока не появятся компетентные специалисты созидатели, так как только качественные и компетентные кадры могут разрешить все проблемы!
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6842
Re: Николай ВОРОНИН: Формальная вывеска?
Отправлено: 30.11.24 - 19:18
Цитата:
Как и полиция не борется с владельцами оптовых винно-водочных магазинов, которые реализуют алкоголь ВСЕМ подряд и без лицензии- там хозяева из прокурорского, судейского и полицейского окружения.
Кто нибудь ПОКУПАЛ на свои мероприятие - алкоголь из розничного магазина по розничным ценам - да НИКТО и НИКОГДА. Однако все покупают без ЛИЦЕНЗИИ только и только в ОПТУШКАХ и по ОПТОВЫМ ценам и там НИКТО у них не спрашивает разрешительных документов.
И скажите что полиция об этом не знает и никто им не мешает сделать там - КОНТРОЛЬНУЮ закупку.
111:
Вы работаете в угоду крупным кампаниям,
Вы работаете в угоду крупным кампаниям,
Как и полиция не борется с владельцами оптовых винно-водочных магазинов, которые реализуют алкоголь ВСЕМ подряд и без лицензии- там хозяева из прокурорского, судейского и полицейского окружения.
Кто нибудь ПОКУПАЛ на свои мероприятие - алкоголь из розничного магазина по розничным ценам - да НИКТО и НИКОГДА. Однако все покупают без ЛИЦЕНЗИИ только и только в ОПТУШКАХ и по ОПТОВЫМ ценам и там НИКТО у них не спрашивает разрешительных документов.
И скажите что полиция об этом не знает и никто им не мешает сделать там - КОНТРОЛЬНУЮ закупку.
-
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