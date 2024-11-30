Re: Мы строили, строили и... не построили - О судьбе...

Отправлено: - 18:13

Цитата://Территория индустриальной зоны не охраняется.//



ЧЕТЫРЕСТА лямов ХАЛЯВНЫХ денег, можно и сказать - НАРОДНЫХ, БЮДЖЕТНЫХ денег НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, из которых около половины, наверное, как всегда РАЗВОРОВАНА.

Очевидно- её ждёт судьба обворованного и наконец взорванного элеватора ТОО "КазАгроТрейда"- брата-близнеца ТОО "Олжа Агро"- тоже стремительно распродающего свои активы, конфискованное Кулибаевым имущество у ТОО "Иволга Холдинг".

Сам взрыв элеватора - это образ и способ работы новых земледельцев- южан, не привыкших к масштабам севера.