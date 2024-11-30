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≡ Мы строили, строили и... не построили - О судьбе индустриальной зоны в Житикаре
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50619
Мы строили, строили и... не построили - О судьбе индустриальной зоны в Житикаре
Отправлено: 30.11.24 - 18:13
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В этом году исполняется 10 лет, как в этом городе взялись обустраивать площадку для размещения бизнес-объектов. Проект поглотил около 400 млн тенге. В качестве проблемного пережил трех акимов Житикаринского района. Вопросы по нему мы адресовали четвертому.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6842
Re: Мы строили, строили и... не построили - О судьбе...
Отправлено: 30.11.24 - 18:13
#1
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Цитата://Территория индустриальной зоны не охраняется.//

ЧЕТЫРЕСТА лямов ХАЛЯВНЫХ денег, можно и сказать - НАРОДНЫХ, БЮДЖЕТНЫХ денег НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, из которых около половины, наверное, как всегда РАЗВОРОВАНА.
Очевидно- её ждёт судьба обворованного и наконец взорванного элеватора ТОО "КазАгроТрейда"- брата-близнеца ТОО "Олжа Агро"- тоже стремительно распродающего свои активы, конфискованное Кулибаевым имущество у ТОО "Иволга Холдинг".
Сам взрыв элеватора - это образ и способ работы новых земледельцев- южан, не привыкших к масштабам севера.
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