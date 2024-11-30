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≡ Жительницу Костаная судят за нанесение рекламы наркотиков на улицах города
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50619
Жительницу Костаная судят за нанесение рекламы наркотиков на улицах города
Отправлено: 30.11.24 - 17:51
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Жительницу Костаная судят за нанесение рекламы наркотиков на улицах города. По версии обвинения, за свою работу в общем она получила 1,9 млн тенге На скамье подсудимых — 34-летняя Светлана Бахвалова. Ее обвиняют в пропаганде наркотиков, что в Казахстане карается уголовной ответственностью. По ст. 299-1, ч. 2, которая предъявлена Бахваловой, ей грозит реальный срок от 3 до 6 лет.
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Undead
§ Undead
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.08.08
Сообщений:
1012
Re: Жительницу Костаная судят за нанесение рекламы наркотиков на...
Отправлено: 30.11.24 - 17:51
#1
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Цитата:
Я выходила ночью, около часа

А у мужа вопросов не возникало?
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3723
Жительницу Костаная судят за нанесение рекламы наркотиков на улицах города
Отправлено: 30.11.24 - 18:20
#2
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Ну господи, всех учить нужно. Зачем "рекламу" - QR код и готово.21- ый век на дворе. 8-)
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