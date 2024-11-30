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Жительницу Костаная судят за нанесение рекламы наркотиков на улицах города. По версии обвинения, за свою работу в общем она получила 1,9 млн тенге На скамье подсудимых — 34-летняя Светлана Бахвалова. Ее обвиняют в пропаганде наркотиков, что в Казахстане карается уголовной ответственностью. По ст. 299-1, ч. 2, которая предъявлена Бахваловой, ей грозит реальный срок от 3 до 6 лет.