Отправлено: - 15:52

В только открывшемся физкультурно-оздоровительном комплексе, что в микрорайоне \"Юбилейном\" идут соревнования по баскетболу среди школьников. Но зрителей туда не пускают. Вас у порога встретят грозные тетушки с вопросом: - Вы с какой организации? - Ни с какой. Просто зритель. - Нельзя. Спрашивается, почему нельзя? Допустим, у меня там сын играет или внук.